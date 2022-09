Viserbella, stagione estiva positiva ma occorre migliorare servizi per i cittadini

Attualità

Rimini

16:53 - 09 Settembre 2022

Termina positivamente la stagione estiva 2022 e la comunità di Viserbella guarda già al prossimo anno. Il presidente della Pro Loco locale Stefano Benaglia stende i bilanci di fine estate e interviene a nome della cittadinanza con alcuni suggerimenti per migliorare, già a partire dal 2023, la viabilità e la vivibilità di Viserbella. Questi i punti della nota pubblicata dalla Proloco:



- Una modifica sostanziale alla cartellonistica nelle strade con l’eliminazione del cartello obbligo rimozione dai divieti di sosta. Questo permetterebbe ai vigili urbani di fare sempre le multe per divieto di sosta, ma senza l’enorme sanzione e il danno economico e di immagine che provoca la rimozione di un’auto.



- Aumento dell’offerta di parcheggi a sosta breve e lunga, con un dialogo costante e continuo tra chi ha terreni a disposizione da dedicare alla sosta



- L’attivazione delle telecamere sul lungomare sarà finalmente la svolta che permetterà di vivere al meglio la passeggiata all’interno dell’area pedonale. Esiste il rischio che da sole potrebbero non bastare. Abbiamo assistito tutti e tutti i giorni a scene di ordinaria follia con mezzi che sfrecciano anche ai 50-60 all’ora sul lungomare, il più delle volte mezzi dei fornitori e operatori. Per queste autorizzazioni vanno pensate finestre di orario precise che ne limitino il transito nelle ore di maggior passeggiata e un maggior controllo da parte della polizia locale.



- Una manutenzione più puntuale e precisa del verde pubblico, con la sostituzione fin da ora delle piante che sono morte. Inoltre andrebbero messi in atto dei controlli severi e continui verso chi non raccoglie le deiezioni animali. Purtroppo l’enorme giardino che è diventato il parco del mare attira l’inciviltà delle persone che portano a passeggio i cani e non raccolgono i loro bisogni.



La vivibilità e qualità del nostro lungomare riqualificato sono sotto gli occhi di tutti - conclude la nota - I cittadini e i turisti hanno apprezzato e vissuto con enorme soddisfazione questa rivoluzione del nostro litorale. Questi suggerimenti puntano a migliorare ancora di più l’esperienza per chi ogni giorno lo vive e frequenta.