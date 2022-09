Scuola: in Regione attività sportiva per tutte le classi primaria 

Attualità

| 15:48 - 09 Settembre 2022

Avviamento alla pratica sportiva.

L'educazione motoria nelle scuole fin dalla prima elementare, non solo per le classi quinte. Ci sta lavorando la Regione Emilia-Romagna, come annunciato oggi durante una conferenza stampa per fare il punto sull'avvio del nuovo anno scolastico dal presidente Stefano Bonaccini: "Tra poche settimane saranno presentati i dettagli dell'iniziativa. Stiamo lavorando con Sport e Salute a livello nazionale, perché non solo le quinte elementari, ma dalla prima alla quinta, si faccia attività fisica, motoria, avviamento alla pratica sportiva", ha detto. "Io mi prendo questo impegno - prosegue il presidente della Regione - ci sarà un esborso anche da parte della Regione, perché crediamo che corretti sani stili di vita e la relazione sociale siano molto importanti soprattutto a quell'età". E lo ribadisce il sottosegretario alla presidenza Davide Baruffi: "Sullo sport nelle scuole stiamo cercando di fare un passo in avanti - spiega - stiamo predisponendo un progetto sperimentale nazionale dalla prima elementare fino alla quinta e l'Emilia-Romagna può essere apripista". Non significa avere un docente per tutte le classi, ma progetti sportivi da inserire nell'offerta formativa, senza costi per le famiglie: "La classe quinta della primaria come sappiamo verrà coperta da personale statale - sottolinea l'assessora regionale alla Scuola Paola Salomoni - noi quello che stiamo facendo è ragionare con Sport e Salute, che ha programmi di inserimento dello sport nelle scuole, e fornire un catalogo all'interno del quale le autonomie potranno scegliere quali attività sportive fare nelle classi, con il sostegno economico in parte di Sport e Salute e in parte della Regione".