Sport, addio a Filiberto Pioppo: lo storico dirigente della Polisportiva Libertas Rimini

| 14:27 - 09 Settembre 2022

E' scomparso mercoledì a 85 anni Filiberto Pioppo, storico dirigente della Polisportiva Libertas Rimini, l’associazione sportiva nata nel 1950 che tanto ha dato alla città, tra cui: Marcello Arcangeli, Franco Montebelli, Vasco Minardi, Giorgio Della Biancia, Marzio Morri.



Filiberto ha avuto un lunghissimo percorso dirigenziale e sportivo, nei primi anni '50 era uno dei ragazzini che giocavano a basket nell'oratorio all'ombra del campanile del duomo. Di lí in poi il passo fu per lui quello di diventare titolare della Libertas Basket, compagno di squadra per un decennio di Pippo Manducchi, “Chiarly” Ricci, Gian Luigi Rinaldi. "Furono loro che tracciarono la strada di quello che diventó un affermato club nel panorama della pallacanestro italiana - si legge in una nota della Polisportiva Libertas Rimini - Appese le scarpe e canottiera al chiodo, Pioppo divenne un dirigente della Polisportiva, in particolare il responsabile amministrativo delle variegate attività dell'associazione, tra cui la gestione del pattinaggio al mare e la gestione dei corsi di avviamento allo sport".



Quel ragazzo degli anni '50 nel 2007, a settanta anni, venne portato in pista per cimentarsi nell'atletica master. "Partì così la sua seconda carriera agonistica con la soddisfazione per lui di vincere 6 titoli italiani di salto in alto. Ed inoltre fare parte dell'Olimpia Amatori Rimini sette volte società campione d'Italia Master. Fino a qualche mese Filiberto lo si vedeva allenarsi nella pista dello stadio in mezzo ai ragazzini, regolarmente 2-3 volte la settimana. Ci mancherà".



Il funerale sarà celebrato sabato alla chiesa di Sant'Agostino alle 10.