Anche quest'anno "Venti di guerra e Carbonara" al Grand Hotel Des Bains di Riccione

Eventi

Riccione

| 14:07 - 09 Settembre 2022

Un automezzo della Seconda Guerra Mondiale.

Domenica 11 settembre in programma a Riccione “Venti di Guerra e Carbonara”, l’appuntamento divenuto annuale per celebrare la paternità e l’invenzione di uno dei piatti più amati della cucina italiana a base di spaghetti, uova, formaggio e bacon, organizzato da Gabriele Fabbri.



Alla presenza di 60 automezzi della Seconda Guerra Mondiale e di 120 partecipanti alla sfilata per le vie della perla verde in abiti dell’epoca, si terrà una sfida culinaria tra Chef di fama internazionale e bagnini locali, in gara per realizzare il miglior piatto di pasta alla carbonara.



Per raccontare la storia di questa prelibatezza gastronomica, strettamente legata alla Storia di Riccione l’Adriatic Veterans Car Club, l’Automotoclub Storico italiano e il Grand Hotel Des Bains, con il patrocinio del Comune di Riccione, porteranno in scena una rievocazione storico – gastronomica che farà viaggiare gli ospiti nella macchina del tempo, indietro fino a quel fatidico 22 settembre 1944, quando lo chef bolognese Renato Gualandi, in servizio presso il Grand Hotel Des Bains, assemblò le prime provviste portate dagli alleati che sfondarono la linea gotica: rosso d’uovo, formaggio, latte in polvere, pacchi di pasta e, last but not least il bacon, dando vita al primo piatto di spaghetti alla carbonara.



Domenica 11 settembre si terrà la sfilata di 60 mezzi storici per le strade della città che arriverà in ViaLE Ceccarini intorno alle h. 12, fino al momento del pranzo che si terrà nel luogo della leggenda, il GH Des Bains, dove una sfida epica tra chef stelati e bagnini, decreterà il miglior piatto di iconici spaghetti alla Carbonara.