Settore fiere: quali sono i gadget giusti per promuovere la propria attività?

12:47 - 09 Settembre 2022

Se c'è un qualcosa che, soprattutto durante il primo periodo di Covid – 19, è mancato particolarmente agli appassionati, ai venditori ed ai titolari delle aziende è stato certamente il calendario annuale pieno di eventi. In particolar modo le fiere che, oramai da tempo immemore, rappresentano il momento più indicato per proporre i propri beni e servizi a tutto un nuovo pubblico.



Fortunatamente, ma teniamo sempre le dita incrociate, la situazione pandemica sembra essersi leggermente allentata e sono in molti coloro che sono tornati a praticare le loro consuete attività e questo include anche le fiere.



Proviamo dunque a fare un piccolo gioco di ruolo. Abbiamo un'azienda, piccola o grande non importa, e siamo stati invitati a presenziare ad una fiera con il nostro stand. Quali sono i gadget che porteremo su tale stand per far sì che i clienti, in particolar modo quelli potenziali, si fermino da noi e si riesca a promuovere nella maniera migliore la propria attività? Vediamoli assieme!





Qualche idea di gadget

L'importanza delle fiere

Ovviamente il gadget per eccellenza che faccia sì che il nome ed i servizi della nostra azienda siano sempre sotto gli occhi del consumatore, in tutti i sensi, tazze con logo . Per quale motivo? Innanzitutto perché si tratta di un oggetto che viene utilizzato molto spesso, logo e nome della nostra azienda sono ben visibili e fa sempre comodo averne più di una in casa.Seguendo dunque questo “principio”delle penne, delle matite, delle gomme, dei piccoli quaderni per gli appunti, dei portachiavi, delle custodie per smartphone, dei portafogli, delle piccole torce elettriche, degli evidenziatori e così via. Tutti oggetti utili che vengono sempre usati nella dimensione del quotidiano insomma!La cosa bella sarà poi che altre persone vedranno i loghi e si interesseranno a ciò che facciamo perciò, perin tal senso, un altro suggerimento utile riguarda la stampa di qualcosa di più grande e visibile come, ad esempio, possono essere delleoppure delleOltre al fatto che le fiere sono il posto ideale per vendere, comprare e farsi un'idea di ciò che il mercato ha da offrire, basta pensare a quelle dei videogiochi oppure a quelle dell'arredamento che ogni anno attirano sempre più visitatori da tutto il mondo, sono anche il, alle campagne pubblicitarie ed alle offerte.In sostanza si tratta dell'occasione perfetta perandando anche a rispondere a tutte le domande dei curiosi. Ovviamente non va dimenticato che è anche il momento giusto per dare ai clienti che si avvicinano allo stand uno o più dei gadget già citati qualche riga fa!Perciò bisogna sempre essere belli “carichi” quando ci sono tali eventi sia dipositiva che,naturalmente, diper lasciare sempre un ricordo di sé e promuovere così la propria attività. sempre un ricordo di sé e promuovere così la propria attività.