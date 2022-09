Rimini, spariti i venditori sulla spiaggia: qualche anno fa erano circa 400

Attualità

Rimini

| 12:29 - 09 Settembre 2022

Foto di repertorio.



"E’ in linea con il trend degli ultimi anni il bilancio verso la fine della stagione del Noac, il Nucleo operativo della Polizia Locale dedicato all’attività di contrasto all'abusivismo commerciale sulla spiaggia". Lo spiega l'amministrazione comunale di Rimini, commentando il report antiabusivismo della polizia locale, con dati dal 15 maggio 2022 a oggi.



Il trend è quella di un calo sostanzioso, negli ultimi tre anni, del fenomeno, dopo che nel 2013, ad esempio, erano circa 400 i venditori sparsi su tutto l'arenile di Rimini. "Un risultato ottenuto grazie alla sinergia tra tutte le forze dell'ordine e in particolare all’intervento del nucleo operativo preposto, messo in campo dalla polizia locale ed entrato in servizio costante su questo fronte già a metà primavera, così come avviene ormai sin dal 2014", evidenziano da palazzo Garampi.



Nel 2022, argomenta l'amministrazione comunale, "la vendita di merce contraffatta è nei fatti scomparsa dalla spiaggia di Rimini". Duecentodue i rinvenimenti di merce, di vario genere tra bigiotteria, giocattoli, abbigliamento e materiale elettronico; merce abbandonata dai venditori alla vista degli operatori della polizia locale. Sono 24 i sequestri amministrativi, ovvero di merce non griffata, per un totale di circa 12.000 oggetti, fra cui 800 borse di vario genere.



Nell’estate del 2015, tanto per citare un altro esempio, i sequestri penali furono 198, i rinvenimenti e i sequestri amministrativi 957.



L’attività specifica predisposta dal comando di Polizia locale ha visto all’opera in questi mesi il nucleo speciale, formato da agenti in divisa e in abiti civili, che hanno operato sul territorio in diverse zone dell’arenile e della passeggiata, anche su segnalazione di residenti e operatori turistici.