La compagnia artistica Brat al teatro Dimora di Mondaino

12:17 - 09 Settembre 2022

L'arboreto - Teatro Dimora di Mondaino accoglie in residenza artistica dal 12 al 20 settembre la compagnia Brat, che si è aggiudicata lo scorso 3 settembre il Premio Scenario Infanzia 2022. La compagnia sta lavorando alla ricerca e alla composizione dell’opera Nunc con cui ha ottenuto il prestigioso riconoscimento.



Nunc vuol dire “ora”. È un nome e un manifesto per le creature incapaci di vivere al di là del proprio naso. Forse, in questi tempi, vivere il qui e ora non è sinonimo di felicità ma di egoismo, di mancanza di proiezione verso un futuro sostenibile. Forse vivere soltanto nell’istante significa non ragionare sulle conseguenze. Soprattutto, essere incastrati nel presente, senza riuscire a vedere oltre, ha un effetto: non imparare dai propri errori.

Come queste creature, non possiamo che vivere il presente; l’unico tempo in cui esistono emozioni, pensieri e azioni che, anche se inconsapevoli, hanno conseguenze ed effetti sul futuro. Tutte, dalla più piccola alla più grande, come ad esempio mangiare. L’alimentazione ha un considerevole impatto sociale, identitario, rituale, ambientale... Le azioni di oggi riverberano su ciò che sarà domani.