Riscoprire le tradizioni agricole, ecco la Festa Contadina della Valmarecchia

09 Settembre 2022



Il Parco degli Artisti di Rimini si prepara a salutare l’estate, domenica 11 settembre, con una festa che concluderà la rassegna dei grandi eventi e sarà tutta dedicata a valorizzare i prodotti e le tradizioni del nostro entroterra: la Festa Contadina della Valmarecchia, organizzata da Sorridolibero presso l’area di Via Marecchiese 387 a Vergiano (ex Tiro a Volo).



Oltre 20.000 mq di spazio sulle rive del Fiume Marecchia, prevalentemente a verde, che saranno popolate dalle ore 15.00 di attrazioni e spettacoli tutti a ingresso gratuito.



Sono infatti previsti mercatini di prodotti tipici del territorio e mercatini artigianali, giochi in legno della tradizione, trattori e pigiatura dell’uva, aquilonisti con laboratori per bambini, pesca di beneficenza, cartomanti, trampolieri, zucchero filato, e il mago itinerante Morrjs Joy con attrattive per i più piccoli.



Spazio anche alla cultura, con la presentazione del libro “Mamma voglio andare” di Delia Del Greco, vincitore del Primo Premio Letterario Città di Verona, alle ore 18.00 presso l’area del chiosco il Casotto.



Saranno inoltre presenti i volontari di AVIS Rimini con un punto informazioni e di Una Goccia per il Mondo con eventi per la festa, nonché diversi tra gli artisti che hanno presenziato durante la stagione al parco con poesie e quadri.



Musica al Circolo dei Maturi e anche tanti concerti in programma su tutta l’area: dalle 19.00 il gruppo di canti popolari Gli Scariolanti con uno spettacolo itinerante nel parco, alle 19.30 Edmondo Comandini al palco Il Casotto Live, alle 20.00 il Duo Barrique aprirà gli eventi in programma nello Spazio Spettacoli SGR, seguito dagli Uva Grisa sempre all’insegna del folklore locale, e dal concerto di Sergio Casabianca e le Gocce, che dalle 21.30 circa accompagnerà il pubblico fino al termine della festa.



Sarà possibile cenare al parco al ristorante Notevolo (tel. 3477917684), al chiosco piadineria Il Casotto (tel. 3274115353) oppure agli stand gastronomici del Ristorante Tre Stelle – Trattoria Sole di San Martino dei Mulini e della Macelleria Pari di Rimini, che saranno presenti per l’occasione.



L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Rimini, alla partnership con l’Associazione Culturale Rimini Classica e grazie agli sponsor storici del Parco degli Artisti: Gruppo SGR, Banca Malatestiana, Fattori Costruzioni, Wash & Go - Famiglia Gori, Ghungroo, Pivi & Pivi, Podere dell’Angelo, e alle donazioni di tante aziende e attività commerciali del territorio che hanno contribuito a questo progetto e che saranno ringraziate nel corso dell’evento e tramite i canali social del Parco



Per informazioni: pagina Facebook Parco degli Artisti Rimini e telefono 3278475142 (dalle 17.00 alle 19.00, e messaggi Whatsapp).