Cantiere Statale 16, a ottobre lavori sottopasso. Una corsia in direzione nord sarà soppressa

Attualità

Rimini

| 08:26 - 09 Settembre 2022

Statale 16 a Rimini (foto da google maps).



A ottobre inizierà un nuovo intervento fondamentale per la nuova viabilità della Statale 16 a Rimini. Il cantiere, in corrispondenza di via della Fiera, sarà aperto per la costruzione di un sottopassaggio ciclopedonale e delle relative rampe di accesso. L'amministrazione comunale ha spiegato che l'opera "manderà in pensione il semaforo attuale e l’attraversamento pedonale che risulta causa di rallentamenti sulla Statale 16".



Il traffico non sarà interrotto sulla Statale 16, grazie all'attivazione di una bretella realizzata all'interno dell'area verde che si trova a mare dell'Adriatica, in corrispondenza dell'attuale attraversamento pedonale, che sarà invece spostato, con semaforo a chiamata, sul lato Ravenna della rotonda: lavori che partiranno a breve, con il restringimento della carreggiata stradale. Verranno costruiti due nuovi marciapiedi, uno lato monte e l'altro lato mare della Statale 16, per rendere accessibile l'attraversamento. Una volta entrato in funzione il sottopassaggio, il semaforo sarà definitivamente eliminato e il traffico sarà ripristinato totalmente a quattro corsie di marcia (due più due)



Durante il cantiere, le attuali quattro corsie complessive della Statale 16 saranno ridotte a tre fino al completamento della posa dello scatolare del sottopasso: al momento è prevista una in direzione Ravenna e due in direzione Riccione, una configurazione che potrà essere rivista in caso di necessità e qualora l’andamento dei flussi lo richiedesse. Una volta posizionati gli scatolari del sottopasso, verrà attivata una nuova corsia in direzione nord ripristinando due flussi veicolari anche in direzione nord.