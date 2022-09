Degrado e insicurezza, quartiere Alba Riccione: 'Non diventiamo la periferia di Miramare'

Attualità

Riccione

| 07:44 - 09 Settembre 2022

Oreste Capocasa, assessore del comune di Riccione.



Ieri (giovedì 8 settembre) incontro tra l'assessore alla polizia municipale del comune di Riccione, Oreste Capocasa, e gli operatori del comitato Alba. Come riporta il Corriere Romagna, dal comitato sono partite lamentele per il degrado della zona a causa di furti, scippi, episodi di microcriminalità. Il timore espresso è che la zona "diventi una periferia di Miramare", ha argomentato il presidente del quartiere Alba Giorgio Fortunato. L'ex questore di Rimini, oggi assessore, Capocasa, ha individuato nelle colonie la criticità: si interverrà lì, in particolare rimurando gli ingressi, cercando di evitare episodi di bivacco. I cittadini chiedono anche più controlli sui frequentatori delle strutture ricettive della zona, ma anche sulle numerose attività: alcune di loro, quest'estate, avrebbero esagerato con le emissioni sonore, ma in generale, i cittadini si sono lamentati per alcune situazioni di degrado conseguenza della "movida".