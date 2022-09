Calcio RSM, La Fiorita gioca in anticipo contro la Folgore

Sport

Repubblica San Marino

| 18:37 - 08 Settembre 2022



Saranno le ultime due campionesse nazionali ad inaugurare il secondo turno di Campionato Sammarinese BKN301. Folgore e La Fiorita si sfideranno nell’anticipo di venerdì sera al Federico Crescentini di Fiorentino. Il club di Falciano è reduce dal pareggio a reti inviolate contro la Libertas, merito anche di un grande Pollini – arrivato in estate. Ha già invece incamerato i suoi primi tre punti stagionali La Fiorita, che ha riscattato il KO in Supercoppa Sammarinese grazie ai centri di Bartolini ed Amati per il 2-0 sul Cailungo. La gara, come tutte quelle del fine settimana, sarà in distribuita in diretta gratuita su Titani.tv.



Proprio il Cailungo sarò di scena sempre a Fiorentino il giorno successivo, quando terrà a battesimo il campionato del Tre Penne. Gli uomini di Ceci hanno riposato lo scorso fine settimana e vogliono rispondere sul campo alle dirette concorrenti per lo scudetto. Sicuro assente Matteo Ferrari, espulso al suo debutto stagionale.



Faetano e Libertas andranno a caccia della prima vittoria in campionato. I Gialloblù – che vestiranno il lutto per la scomparsa di una persona cara a un membro del Direttivo –, arrivano dalla netta sconfitta col Tre Fiori. Il club di Borgo Maggiore, di contro, da una partita ben giocata contro la Folgore, dove gli uomini di Cardini hanno pagato la scarsa vena realizzativa. La sfida si giocherà sabato ad Acquaviva (ore 15:00).



Problemi di prolificità non riscontrati dalla Juvenes-Dogana, che ha calato un poker al debutto contro il Fiorentino (questi ultimi osserveranno il turno di riposo). Grande protagonista Davide Merli, con due gol e un assist, ma è stata la prestazione corale degli uomini di Amati ad aver impressionato. Contro un Domagnano voglioso di riscattare la sconfitta di misura con la Virtus, si preannuncia una gara scoppiettante a Domagnano (sabato, ore 15:00).



Così come il match di cartello di domenica, tra Virtus e Tre Fiori. Entrambe partite con un successo, cercano conferme al cospetto di una formazione di pari lignaggio. La proverbiale fase difensiva dei Neroverdi, che hanno ritrovato in Sorrentino il terminale prediletto, sarà chiamata all’esame Tre Fiori: nella metà gialloblù del Castello di Fiorentino, da tempo l’attitudine offensiva la fa da padrona. E il 4-0 rifilato al Faetano domenica scorsa ne è l’esempio più fulgido e recente. Si gioca a Montecchio, domenica alle 15:00.



Dovrà invece fare a meno di ben due giocatori squalificati il Murata: Patregnani in mediana e Costantini in difesa dovranno saltare il confronto col Pennarossa di domenica (Fiorentino, ore 15:00) per aver incassato un cartellino rosso all’esordio. Per Costantini le giornate di squalifica sono addirittura due e rientrerà solo dopo la sosta. Gli uomini di Farabegoli, invece, vogliono replicare la prima uscita, vincente e convincente, col San Giovanni.



I Rossoneri, peraltro, chiuderanno il palinsesto domenicale incrociando i tacchetti contro il Cosmos (Domagnano, ore 15:00). Il rinnovatissimo club di Serravalle, travolgente al debutto con le reti degli ex La Fiorita Guidi, Di Maio e Zulli, intende confermarsi protagonista anche in campo dopo una dopo una sessione di mercato di livello assoluto.