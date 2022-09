Novafeltria: morso da una vipera muore dopo dieci giorni di agonia

Cronaca

15:40 - 09 Settembre 2022

Morso da una vipera mentre taglia l'erba, ottantenne di Sartiano di Novafeltria muore in ospedale. E’ deceduto lunedì 5 settembre all'Ospedale "Sacra Famiglia" di Novafeltria il pensionato che sabato 27 agosto era stato morso alla mano da un serpente velenoso mentre stava effettuando lavori di giardinaggio. Dopo l'attacco della vipera, in poco tempo il veleno ha causato una reazione tale da fargli gonfiare l'intero braccio. Immediato il trasporto in Pronto Soccorso da parte dei famigliari, il personale sanitario a seguito dei primi trattamenti d'urgenza ha rapidamente disposto il trasferimento in ambulanza all'Ospedale Infermi di Rimini. Contattato anche il Centro Antiveleni di Pavia, l'antidoto è stato consegnato e somministrato qualche ora dopo. Tuttavia, il morso della vipera ha determinato dopo l'arrivo in ospedale altre complicazioni, tra cui una polmonite che gli è stata fatale. Dopo una lunga battaglia con la vita durata dieci giorni, l'uomo è deceduto.



Secondo il parere degli esperti, è il periodo di fine estate quello in cui le vipere sono più pericolose, in quanto tra agosto e settembre avviene la fase delle nascite e, di conseguenza le femmine sono più aggressive.



I primi soccorsi in caso di morso vanno svolti con rapidità e molta attenzione in modo tale che il morso di vipera non si riveli effettivamente mortale. La gravità del morso dipende da diversi fattori: l’età della persona colpita – bambini ed anziani sono i soggetti più vulnerabili – peso corporeo, condizioni generali di salute, sede e profondità del morso e quantità di veleno iniettato.