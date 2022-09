Problema caro bollette anche a San Marino, +50%: Siamo preoccupati"

Attualità

Repubblica San Marino

| 17:11 - 08 Settembre 2022

Il confine di stato.

Rispetto a un anno fa gli utenti della Repubblica di San Marino hanno visto rincari in bolletta del 50%. È quanto rendono noto dal Congresso di Stato. Aumenti, dunque, importanti, ma ben più contenuti rispetto ai vicini italiani. Il "problema caro bollette c'è" anche a San Marino, afferma il segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini. Ma il sistema delle imprese "in questo momento sta soffrendo relativamente". "Negli ultimi 12 anni non avevamo aggiornato le tariffe, quindi i prezzi erano abbastanza contenuti per i nostri utenti". Negli ultimi mesi invece le tariffe sono state via via ritoccate. "Oggi siamo arrivati ad aumento del 50% rispetto al settembre dello scorso anno, prima che cominciasse a manifestarsi la crisi energetica. Ma siamo ben lontani dal +300% registrato altrove", spiega. Le fatture del gas sul Titano non sono esplose come dall'altra parte del confine, perché "siamo stati capaci di sottoscrivere un contratto di 6 anni con una tariffa di 43,75 euro a Megawatt/ora", precisa Lonfernini. La tariffa "però avrà valore se verrà garantita la fisicità del gas", ovvero se proseguiranno le forniture dall'Italia attraverso la rete di Snam. Per ora nella piccola repubblica enclave, dunque, i costi sono "ancora sostenibili - afferma Lonfernini - Però non possiamo garantire che questo andrà avanti ancora per lungo tempo". San Marino "sta osservando con grande preoccupazione gli scenari internazionali". Il contratto, sottoscritto dal Titano con Enel "qualche giorno prima dello scoppio del conflitto russo-ucraino", prosegue l'esponente dell'esecutivo, "ci pone in sicurezza sul prezzo, ma resta l'incertezza sul passaggio fisico" del gas. Possibili razionamenti? "Speriamo di non dover mai attuare il piano di emergenza", dichiara il segretario di Stato, però "la preoccupazione è altissima".