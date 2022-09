Trenitalia, venerdì 9 settembre possibili cancellazioni causa sciopero

Attualità

Emilia Romagna

| 14:57 - 08 Settembre 2022

Alla luce dello sciopero del personale di guida e di bordo di Trenitalia e Trenitalia-Tper, proclamato per domani dalle 9 alle 17, sulla rete ferroviaria "sono previste possibili cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e Regionali". Lo comunica, in una nota, Trenitalia secondo cui "gli effetti, sempre in termini di cancellazioni e ritardi, potranno protrarsi anche oltre l'orario di termine" dell'agitazione. Quindi, viene sottolineato, "tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, tutti tutti i passeggeri sono invitati a informarsi prima di recarsi in stazione". Le tabelle dei treni garantiti, conclude la nota, sono disponibili sui siti web trenitalia.com e trenitaliatper.it nella pagina dedicata agli scioperi.