Frode fiscale con 1,8 miliardi di euro di fatture false, da mercoledì interrogatori arrestati

| 14:55 - 08 Settembre 2022

Cominceranno mercoledì prossimo gli interrogatori di garanzia delle 13 persone destinatarie di una misura cautelare nell'ambito dell'indagine della Procura di Milano con al centro una presunta maxi-frode fiscale con 1,8 miliardi di euro di fatture false, e una evasione Iva pari a 260 milioni. Il gip di Milano ha formato l'ordinanza, ne compariranno 5, mentre gli altri saranno interrogati per rogatoria dai giudici di Nola e Rimini. Ieri 9 persone sono finite agli arresti domiciliari, mentre per altre 4 è stata disposta l'interdizione dalla professione per un anno. Disposto anche il sequestro di 260 milioni, ritenuto l'equivalente dell'importo evaso. Le accuse a vario titolo sono associazione per delinquere ed emissione e utilizzo di false fatture.