Cosa fare a San Marino nel fine settimana: scopri tutti gli eventi del 10 e 11 settembre

Repubblica San Marino

| 14:45 - 08 Settembre 2022

Palazzo del Governo.

Tuttavia…che spettacolo! Torna l’evento che va oltre le emozioni per quanto ricco in significato e quest’anno lo sarà ancora di più con sorprese, riflessioni e tanta solidarietà. L’evento nasce con l’obiettivo di promuovere la Mototerapia evidenziando nella pratica gli effetti benefici che provoca nei soggetti con disabilità, tanto per citarne alcune: il rafforzamento dell’autostima, imparare a vincere la paura e tutte le emozioni che questo tipo di esperienze possono determinare come strappare semplicemente un sorriso.

Multieventi Sport Domus, Serravalle. Dal 9 all’11 settembre.

Musicfest Adriatica 10 settembre

La rassegna internazionale dedicata alle Bande Musicali, che sfileranno per le vie del centro storico dalle ore 12:00 alle ore 14:00. Questo l’itinerario: Piazza Sant’Agata – Via Basilicius – Via Eugippo – Contrada del Pianello – Piazza Libertà – Contrada del Collegio – Piazza Garibaldi – Via Basilicius – Piazza sant’Agata.

Centro Storico, Città di San Marino

Raduno UCI 10 settembre

Il Centro Storico di San Marino, Patrimonio Unesco, farà da cornice al 1° Raduno dell’ Unione dei Circoli Italiani. Una sfilata e una esposizione di auto d’epoca per sottoporne la bellezza e la conservazione alla valutazione della giuria e del pubblico presente. Dal mattino esibizione in Via Eugippo. Ore 14:30 sfilata con partenza e rientro al P7.

Artisti in Casa dal 10 all’11 settembre

Il castello di Montegiardino ospiterà decine di artisti nazionali e locali che si esibiranno nel borgo tra cantautorato, teatro, letteratura e performance. Le piccole case del borgo si trasformeranno in palcoscenici segreti, micro-teatri intimi e accoglienti, allestiti e abitati dagli artisti stessi nei giorni del festival.

Sabato inizio spettacoli dalle 16:00, ingresso € 10. Domenica inizio spettacoli dalle 18:00, ingresso € 18. Ingresso unico € 25 per le 2 giornate se acquistato in prevendita qui: www.becareful.it

Piazza della Pace e Centro Storico, Montegiardino

Il giorno in cui tutta San Marino gioca a Monopoly 11 settembre

Anche San Marino ha il suo Monopoly e la versione “bianco azzurra” del gioco da tavolo più conosciuto al mondo verrà mostrata a tutti i sammarinesi domenica 11 settembre alle 16:30 alla Cava dei Balestrieri. Tra gli ospiti presenti autorità ed eccellenze sammarinesi fra i quali i medagliati olimpici di Tokyo 2020 Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, lo chef e personaggio televisivo Luca Montersino, i famosi Youtuber Rebby e Molly, Cinzia e Piersanti Mandrelli vincitori come migliori maschere al Carnevale di Venezia …e tanti altri. L’evento sarà condotto da Giuseppe Pino Cesetti e Stefano Palmucci ed è prevista un’asta benefica. Cava dei Balestrieri, Centro Storico