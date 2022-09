Rimini, il Tar sospende la chiusura della sala giochi in via Italia

Attualità

14:24 - 08 Settembre 2022

Stop del Tar Emilia Romagna alla chiusura della sala giochi Allstar a Rimini, in via Italia, a cui il Comune aveva imposto la chiusura per il mancato rispetto del distanziometro previsto dalla legge regionale contro la ludopatia. Con l'ordinanza cautelare pubblicata oggi, riporta Agipronews, il Collegio ritiene «di poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari attesa la non completa correttezza della misurazione della distanza (secondo il criterio normativo del percorso pedonale più breve) effettuata dal Comune» rispetto allo stadio del baseball. In questo caso, infatti, l'attraversamento pedonale in corrispondenza dell'incrocio tra via Scozia e la SS 9 risulta «completamente privo di strisce pedonali» e appare «pericoloso anche nel rispetto delle comuni regole di prudenza esigibili e dunque non computabile ai fini del calcolo della distanza». La sala potrà quindi proseguire l'attività, in attesa della trattazione nel merito del caso, fissata il 27 aprile 2023.