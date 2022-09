Cescot, un corso per aprire le porte del mondo del lavoro ai giovani

Attualità

11:43 - 08 Settembre 2022



Cescot promuove un corso che apre subito le porte del mondo del lavoro ai giovani. I 12 partecipanti under-25 selezionati, infatti, verranno assunti con contratto di apprendistato in una delle 12 aziende che aderiscono al progetto. Con l’assunzione inizierà il corso di alta specializzazione di 800 ore Ifts (Istruzione Formazione Tecnica Superiore), che alternerà lavoro e lezioni. Si tratta di una nuova opportunità da cogliere al volo per studiare e lavorare nel turismo e del digital marketing. Il 13 settembre alle ore 18 è in programma il webinar di presentazione.



Il corso “Tecnico specializzato in Tourism digital marketing 4.0” è progettato e realizzato in stretta collaborazione con le aziende che assumeranno i giovani. Prevede un contratto di apprendistato di primo livello di 12 mesi finalizzato all'assunzione stabile in strutture alberghiere della provincia di Rimini con la mansione front office–promozione. La durata va dal 1° ottobre al 30 settembre 2023 ed è strutturato in 400 ore di formazione in aula/laboratorio, 400 ore di formazione in azienda (con tutor) e 1.000 ore di lavoro in azienda. Al termine verrà rilasciato un certificato di specializzazione tecnica superiore valido a livello nazionale.



Sono previste esercitazioni pratiche, visite guidate e incontri con esperti, webinar e videoconferenze di approfondimento. Il digital marketing è un modo più nuovo e tecnologico di strutturare il front office (il ricevimento) e vendere i servizi alberghieri. C’è bisogno, in questo settore strategico dell’economia, di figure che conoscano perfettamente il marketing, i social network, le tecniche di comunicazione e vendita, i portali online come Trivago, Expedia e Booking.



La scadenza delle iscrizioni è il 20 settembre. I requisiti richiesti sono residenza in Emilia-Romagna, età dai 18 anni ai 25 anni non compiuti, diploma di Istruzione secondaria superiore o diploma professionale di quarta in ambito “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”. Informazioni su www.cescot-rimini.com, mail pietro@cescot-rimini.com.