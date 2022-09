Il Generale Angrisani lascia il comando dei Carabinieri Emilia Romagna

Attualità

Rimini

| 11:29 - 08 Settembre 2022

Visita del generale Angrisani al comando provinciale di Rimini dei Carabinieri.



Questa mattina (giovedì 8 settembre) il Generale di Brigata Davide Angrisani, comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, ha fatto visita al comando provinciale di Rimini per porgere il suo saluto di commiato ai militari dell’Arma della Provincia: dal 22 settembre lascerà l'Emilia Romagna per ricoprire l'incarico di comandante del Comando Carabinieri Banca d'Italia a Roma. A ricevere il Generale, il comandante provinciale, Colonnello Mario La Mura.



Il Generale Angrisani ha salutato e ringraziato i presenti, esprimendo il suo personale apprezzamento e quello dell’Istituzione tutta per il lavoro svolto, i risultati conseguiti e l’impegno profuso durante il suo mandato



Prima di lasciare Rimini, il Generale, accompagnato dal comandante provinciale, ha salutato il Prefetto Giuseppe Forlenza e il comandante della Gendarmeria della Repubblica di San Marino, Maurizio Faraone.