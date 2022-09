Due volte sorpreso a vendere alcol dopo le 24 in tre giorni: minimarket all'ennesima sanzione

Cronaca

Prosegue a Rimini l’attività della polizia amministrativa impegnata nei controlli sul rispetto delle normative in materia di vendita di alcol. La Prefettura ha disposto ieri (mercoledì 7 settembre) il provvedimento di chiusura per sette giorni per un minimarket di viale Regina Margherita: il gestore è stato sorpreso per due volte, nel giro di tre giorni, a vendere alcolici dopo la mezzanotte. In passato era già sanzionato per oltre 24 mila euro. Si tratta infine del secondo minimarket di cui è stata disposta la chiusura, dopo il provvedimento notificato alla vigilia di Ferragosto ad un esercizio di viale Vespucci.