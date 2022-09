Bellaria Igea Marina, nel weekend torna la Festa della Piadina

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 11:20 - 08 Settembre 2022

Piadina in preparazione alla festa bellariese (foto di repertorio dell'edizione 2021).





Con il mese di settembre, torna a Bellaria Igea Marina puntuale la Festa della Piadina: manifestazione dedicata al ‘pane di Romagna’, che con lo slogan ‘la pis un po’ ma tot’ sarà grande protagonista da domani, venerdì 9, sino a domenica 11 settembre.



La passeggiata lungo l’Isola dei Platani, domani a partire dalle 18.00 e per le intere giornate di sabato e domenica, sarà impreziosita da un mercatino di prodotti tipici, agroalimentare e dell’artigianato, oltre ovviamente agli otto stand distribuiti in viale Paolo Guidi, in cui la piadina sarà proposta nelle sue mille declinazioni e gusti (apertura: domani sera a cena, sabato e domenica per pranzo e cena).



Piadina ma non solo. Anche quest’anno, infatti, la manifestazione prone il connubio con la bellezza, grazie alle concomitanti fasi finali di Miss Mamma Italiana. Evento che vivrà la sua finalissima sabato sera in piazza Don Minzioni, con una gustosa appendice in programma domenica alle 17.30, sempre nella centralissima piazza: il Miss Mamma Italiana Show, con le protagoniste del concorso nazionale pronte a sfidarsi nella preparazione della piadina, per un appuntamento arricchito anche dall’esibizione live dei Tacaband.



Questa 19^ edizione della festa, patrocinata come sempre dal Consorzio ‘IGP Piadina Romagnola’, sarà anche l’occasione per incontrare a Bellaria Igea Marina alcune figure di rilievo del panorama letterario romagnolo, grazie ai diversi appuntamenti de “La Romagna dei libri”. Un’interessante appendice culturale a cura della Biblioteca Comunale Alfredo Panzini, che si dipanerà il più location; si partirà domani, alle 18.30, con ‘Storia di Colonie’, in compagnia del Prof. Stefano Pivato, proprio presso la biblioteca: i cui locali accoglieranno durante il weekend anche il progetto espositivo ‘I Romagnoli” di Elena Raimondi.