Sant'Ermete Calcio, al via il campionato: c'è il Fratta Terme

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 10:48 - 08 Settembre 2022

Il bomber Pasolini, rinforzo di lusso del Sant'Ermete.



Sono tante le novità che riguardano la stagione del Sant' Ermete, alle prese con il torneo di Promozione che scatterà domenica (11 settembre) con la trasferta sul campo del Fratta Terme. La prima novità è stato il ritorno a casa del tecnico Massimo Mancini. Il neo allenatore, in accordo con la stessa società, ha chiesto subito di intervenire in uno dei reparti che richiedeva di essere potenziato: l'attacco. Il Sant' Ermete si ritrovava in rosa tanti attaccanti esterni d’indubbie qualità tecniche ma nessun goleador di razza. Così si è puntato sull'attaccante del Torconca Manuel Pasolini che avrà il compito di risolvere i problemi in zona offensiva. Perso l’estro di Vuthaj già a campionato scorso, la regia sarà affidata a Tommaso Domini, figlio d’arte e altro grande colpo della compagine di Martino e Molari. L’ex Diegaro, sceso addirittura di categoria per motivi lavorativi, andrà a rafforzare la mediana ricca di giocatori dal vizio del gol, ma anche di qualità e quantità. All’occorrenza Domini potrebbe essere schierato anche come trequartista.



IL SENSO DÌ APPARTENENZA Nel frattempo proprio il senso di appartenenza al territorio spinge Martino ma anche il dirigente storico Molari ad affermare che il Sant' Ermete proseguirà nelle proprie iniziative dedicate al calcio giovanile: il Memorial “Gian Mario Magni” dedicato alla categoria Pulcini in programma a Ottobre e il “Memorial Protti” che nel 2023’ giungerà alla sua 20° edizione. Nota invece già da qualche settimana la fusione con lo Young Santarcangelo per la gestione del settore giovanile unico con i tesserati del S. Ermete che saranno impiegati nelle varie formazioni di categoria. Inoltre, tanti ragazzi facenti parte della comunità di S. Ermete, saranno protagonisti nel torneo UISP con la formazione del BestRimini guidata dal presidente Roberto Rinaldi, titolare del ristorante “Rinaldi”.