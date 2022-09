Rimini, 45 società aderiscono al progetto per incentivare lo sport tra i giovani

Sport

Rimini

| 10:05 - 08 Settembre 2022

Foto di repertorio.



Sono quarantacinque le società sportive che hanno aderito a “Back to sport”, il progetto voluto dal Comune di Rimini per promuovere l’attività fisica tra i giovani e sostenere le associazioni sportive del territorio. Una risposta che darà l’opportunità ai ragazzi tra i 6 e i 17 anni di poter scegliere tra ben 36 diverse discipline sportive con cui mettersi alla prova, tra le più tradizionali come calcio, atletica leggere, nuoto alle più particolari, come il calisthenics, l’acrobatic trampolino, i tessuti aerei, la difesa personale.



Attraverso “Back to sport” si vuole favorire l’incontro tra la domanda delle famiglie e l’offerta delle società, consentendo ai ragazzi residenti nel comune di Rimini nati dal 2005 al 2016 di praticare almeno due settimane di prova gratuita messe a disposizione dalle associazioni aderenti, senza nessun obbligo di successiva iscrizione.

Le lezioni potranno essere svolte nel periodo compreso tra metà settembre e ottobre 2022 e nel rispetto degli eventuali futuri protocolli di sicurezza di prevenzione COVID previsti dalla propria Federazione di appartenenza, per un totale di quattro lezioni (possibilmente 2 lezioni settimanali per 2 settimane consecutive) della disciplina sportiva da loro scelta.

Per i ragazzi non ci sarà alcun vincolo rispetto agli sport precedentemente praticati e avranno la possibilità di provare contemporaneamente più discipline.



INFORMAZIONI Tutte le 36 discipline offerte dai 45 enti sportivi che hanno aderito al progetto 2022 sono disponibili nell’apposita pagina web del comune di Rimini Back to sport 2022 (https://www.comune.rimini.it/documenti/bandi/altri-bandi-e-avvisi/avviso-pubblico-la-promozione-di-attivita-sportiva-back-0).

Tutti i residenti nel comune di Rimini nati dal 2005 al 2016 potranno richiedere il periodo di prova, rivolgendosi direttamente agli enti sportivi.