Calcio C: Cesena, al Neri l'atteso avversario del Rimini per un derby evento

Sport

Cesena

| 09:02 - 08 Settembre 2022

Domenico Toscano, l'allenatore bianconero (foto dalla pagina Facebook del Cesena).



É una delle tre favorite per la vittoria finale e per questo lo scivolone dell'esordio, sconfitta casalinga per 2-1 contro la Carrarese, ha fatto piuttosto rumore. Il Cesena si è affidato a un allenatore che è una garanzia per la categoria, Domenico Toscano (4 campionati di C vinti, compreso uno di seconda divisione), ed è stato protagonista di una ricca campagna acquisti. La gara con la Carrarese è stata letteralmente dominata per un'ora, poi il calo fisico e la sorprendente rimonta degli ospiti, favorita anche da un clamoroso svarione del portiere Lewis, rimasto tutto "schiacciato" sul palo alla sua sinistra. Al di là del pallone passato sotto le gambe del difensore (situazione difficile per il portiere), rimane l'errore (grave) di posizionamento, che ha aperto il dibattito sulla scelta di Toscano, quella di preferire l'estremo difensore americano all'esperto Minelli, messo peraltro k.o. da un infortunio nel riscaldamento, quando la scelta della titolarità di Lewis era già stata fatta. Ora il Cesena cerca un sostituto nel mercato degli svincolati, tra i papabili c'è anche l'ex Vis Pesaro e Fermana Ginestra, ma al Neri giocherà ancora Lewis.



Dalla gara di domenica scorsa (4 settembre) con la Carrarese, sono però emerse difficoltà anche sulle fasce, dove le prestazioni di Zecca e Calderoni non sono state memorabili. Le condizioni di Ferrante non sono ancora agevoli, i gemelli Shependi hanno mostrato grandi qualità, ma in finalizzazione, al di là del gol di Stiven, devono ancora affinarsi. Bene invece Saber, autore di una prestazione di grande intensità, impreziosita anche da buone giocate in rifinitura. Ancora invece non brillanti, a livello di condizione, i due centrocampisti Bianchi e De Rose, giocatori di assoluto livello per la categoria. É dunque un bene che il Rimini abbia incrociato subito il Cesena, una squadra rivoluzionata (due soli titolari confermati) e ancora in fase di rodaggio. Per la sfida del Neri di domenica (11 settembre) è impossibile quindi fare un pronostico. I tifosi biancorossi sognano un +4, i rivali bianconeri si aspettano il riscatto dopo l'inaspettato e amaro esordio.



CESENA ★★★★★

(3-4-1-2) MINELLI - Ciofi, PRESTIA, MERCADANTE - Zecca, DE ROSE, BIANCHI, Calderoni - SABER - CORAZZA, FERRANTE.

In panchina: Lewis, Pollini; CELIENTO, KONTEK, COCCIOLO; ALBERTINI, BUMBU, Brambilla, CHIANELLO, ADAMO; UDOH, Shependi S., Shependi C.

All. TOSCANO.

IL COLPO DI MERCATO: Corazza.