Furgone contro un albero, deceduto il 55enne Francesco Mancini

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 07:41 - 08 Settembre 2022



Si chiamava Francesco Mancini e aveva 55 anni l'uomo che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto alle 11 circa di ieri (mercoledì 7 settembre) a San Giovanni in Marignano, in via Cassandro. Originario di Cattolica, lavorava come autotrasportatore per la sede cattolichina di una storica azienda riminese specializzata nella vendita di materiale e nella realizzazione di opere edili: era in strada proprio dopo aver completato una consegna e percorreva la via Cassandro in direzione mare. Le cause del sinistro sono al vaglio degli inquirenti: il furgone guidato dal 55enne è infatti finito fuoristrada, contro un albero che era già stato fatale al 57enne di Tavulla Pier Giorgio D'Orazio, deceduto a seguito di un incidente in moto.