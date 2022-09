Calcio, Coppa Minetti: hurrà Russi. Sorridono anche Cattolica, Cava Ronco e Diegaro

Sport

Rimini

| 00:53 - 08 Settembre 2022

lL Memorial Minetti non sorride ad una verde Savignanese, che, seppur schieri tanti ragazzi provenienti dalla cantera, offre comunque una prova gagliarda e cede solo per 3-2 al Russi.

Partenza di match davvero divertente e ricca di emozioni. Al 3′ Bezzi sblocca la sfida su corner, ma i gialloblù, davvero giovanissimi a inizio partita con Sbrighi e Bascioni (due classe 2002) a recitare il ruolo dei veterani, non ci stanno e la ribaltano nel giro di qualche minuto tra 15′ e 19′. Sberlati pareggia aggirando un difensore in area e freddando il portiere di casa, poi Franchini opera il sorpasso avventandosi sul pallone respinto dalla traversa dopo il colpo di testa di Bascioni su cross di Possenti. La sfida rimane divertente e, nel finale di primo tempo, crescono i falchetti, insidiosi con l’incornata a lato di Tunde, il tiro ravvicinato di Amaducci, su cui si immola Semprini, e la traversa centrata dal pallonetto di Lamia.



A inizio ripresa il Russi concretizza con Amaducci, che impatta al 47′ con una conclusione angolata e al 58′ riporta avanti i padroni di casa con la sua personale doppietta. Finale in cui la Savignanese, forse un po’ stanca, non riesce a rientrare e lascia la qualificazione nelle mani della compagine allenata dall’ex Oscar Farneti.



Testa al campionato: si giocherà domenica nella tana Castenaso, finora primo a punteggio pieno.



Il tabellino

Russi: Catalano, Giunchi, Vultaggio, Santomauro, Bezzi, Bolognesi, Tunde (83′ Brigliadori), Guarino, Amaducci (74′ Manara), Gualandi, Lamia. A disp: Sarini, Brigliadori, Saporetti, Manara, Benini, Nisi, Calderoni. All Farneti



Savignanese: Semprini, Possenti, Mazza, Sbrighi (75′ Cappelletti), Stacchini, Paganelli, Franchini (53′ Vandi), Cassani (67′ Bruccoli), Sberlati, Pianini (53′ Bianchi), Bascioni (67′ Rossi) A disp: Paci, Colombi, Rossi, Vandi, Bianchi, Capelletti, Nicolini Brocculi All Montanari



Reti: 3′ Bezzi, 15′ Sberlati, 19′ Franchini, 47′ e 58′ Amaducci



Note: Ammoniti: Bolognesi



Gli altri risultati

Cattolica Calcio 1923 - Pietracuta 2-1 (B. Monetto 7' pt, B. Monetto 16' st, AUTOGOL 47' st)

Diegaro - Duca Grama Calcio 6-5 ai rigori (F. Pagliarani (1' pt, M. Tombetti 38' pt)

Futball Cava Ronco Classe 6-1 (Guiebre, M. Ravaioli 20' pt, P. Delvecchio 31' pt, N. Poggi 10' st, L. Martoni 12' st, A. Guiebre 45' st.)