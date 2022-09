Calcio, Coppa Minetti: il Victor San Marino piega ai rigori il Tropical Coriano 8-7

Sport

Repubblica San Marino

| 00:36 - 08 Settembre 2022



Il Victor San Marino stacca il pass per il secondo turno della Coppa Italia. I titani, davanti al proprio pubblico, hanno battuto ai calci di rigore (8-7) il Tropical Coriano nel primo turno della Coppa Italia Eccellenza e Promozione – Memorial “Maurizio Minetti”.



Capitan Ambrosini e compagni, dopo aver ottenuto questo importante risultato che rende fieri e orgogliosi i dirigenti e i tifosi biancazzurri, giocheranno nuovamente all’Acquaviva Stadium domenica 11 settembre alle ore 15.30 in occasione della partita del campionato di Eccellenza Emilia Romagna contro il Medicina Fossatone.



Il tabellino

Victor San Marino-Tropical Coriano 8-7 dcr (0-0 dopo tempi regolamentari)



Victor San Marino: Forti; Lombardi, De Queiroz, Tosi; Gramellini (26’ st Tiraferri), Morelli, Buda (38’ st Malo), Mengucci (12’ st Manuelli); Sabba (36’ st Mazzavillani); Mantovani, Marra (20’ st Dioh). Panchina: Pazzini, Monaco, Santoni, Giorgi. All.: Cassani.

Tropical Coriano: Bascucci; Bartolucci, Anastasi, Deluigi, Perazzini; Bartoli, Pigozzi (36’ st Vagnarelli); Tomassini (25’ st Scarponi), Mularoni (25’ st Enchisi), Arlotti; Canini. Panchina: Fabbri, Guidi, Marmo, Bracci, Tamagnini, Ceccarelli. All.: Bucci.



Arbitro: Zampa di Cesena.



Sequenza rigori: Arlotti gol, Lombardi gol, Vagnarelli fuori, Tosi parato, Canini parato, Dioh alto, Scarponi gol, Mantovani gol, Enchisi gol, Malo gol, Bartolucci gol, De Queiroz gol, Perazzini gol, Manuelli gol, Deluigi gol, Tiraferri gol, Anastasi gol, Mazzavillani gol, Bartoli traversa, Morelli gol.