Colpi di pistola da uno scooter in corsa, arrestati a Rimini

Cronaca

Rimini

| 20:27 - 07 Settembre 2022

Avrebbero esploso alcuni colpi di arma da fuoco prima di allontanarsi in scooter in via Buonanotte, nella zona di San Lorenzo a Monte, a Rimini. Protagonisti della vicenda, andata in scena intorno alle 17 due giovani, uno italiano e uno albanese, arrestati dalla Polizia con l'accusa di porto abusivo di armi clandestine in concorso e possesso di segni distintivi contraffatti. A fare intervenire gli agenti la segnalazione di un cittadino che ha riferito di avere udito alcuni colpi di arma da fuoco e di aver visto gli autori allontanarsi dandosi alla fuga a bordo di un motociclo. Giunti sul posto, i Poliziotti hanno rintracciato i due ragazzi e lo scooter segnalato: all'interno della sella hanno rinvenuto una pistola alterata ed un silenziatore - molto caldi, tanto da farne dedurre l'utilizzo - clandestini sul territorio nazionale. A seguito di una perquisizione domiciliare i due giovani sono stati trovati in possesso di diversi segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai corpi di Polizia, oltre che di un telefono cellulare, documenti, oggetti non di loro proprietà e di cui non hanno saputo giustificare il possesso. I due, tratti in arresto in attesa di convalida, sono stati anche denunciati a piede libero per alterazione di armi in concorso, ricettazione e detenzione abusiva di armi in concorso.