Covid, in calo gli attuali positivi. Ecco la Top 10 dei Comuni con più contagi

Attualità

Rimini

| 17:11 - 07 Settembre 2022

Bollettino Covid provincia di Rimini 29 agosto - 4 settembre 2022.

I contagi da Coronavirus sono in lieve calo rispetto la settimana scorsa. Sono stati 772 rispetto ai 682 della settimana precedente (90 in meno in 7 giorni) che stanno in questo momento combattendo la propria personale battaglia contro il Covid-19.



Nel report 29 agosto 4 settembre per il territorio dell’Ausl Romagna dopo diverse settimane si registra invece un aumento delle nuove positività in termini assoluti (+52) e percentuali. Questa settimana sono stati eseguiti 16.511 tamponi (molecolari e antigenici) registrando 3.044 nuovi casi positivi (2.992 la settimana precedente). La percentuale di positività sale dal 16,8 al 18.4%.

Anche il tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da covid in lieve aumento rispetto alla settimana precedente (+2) ed in totale sono ricoverati 107 pazienti, tra questi tre ricoverati in terapia intensiva (due la settimana precedente).



A spingere l’inversione di trend del contagio sono gli aumenti di casi nei distretti di Ravenna e Forlì. 38 i dipendenti sospesi in provincia di Rimini, numero stabile, lo 0,8% del personale con obbligo vaccinale. Per quanto riguarda le quarte dosi agliover 80, le variazioni sono minime. La copertura in provincia di Rimini sale dal 36,3.



Di seguito il report provinciale dei casi di Covid-19 comune per comune:



NUOVI CASI



Rimini 319

Riccione 65

Santarcangelo di Romagna 57

Cattolica 49

Bellaria- Igea Marina 27

Verucchio 23

San Giovanni in Marignano 22

Morciano di Romagna 17

Misano Adriatico 14

Montescudo - Monte Colombo 13

Coriano 13

San Clemente 10

Novafeltria 7

Montefiore Conca 7

Gemmano 7

Montegridolfo 5

Saludecio 4

Sassofeltrio 4

Sant'Agata Feltria 4

Pennabilli 3

Poggio Torriana 3

San Leo 3

Mondaino 2

Montecopiolo 2

Talamello 2

Casteldelci 0

Maiolo 0





CASI ATTIVI



Rimini 359

Riccione 79

Cattolica 66

Santarcangelo di Romagna 60

Bellaria- Igea Marina 31

San Giovanni in Marignano 26

Verucchio 23

Morciano di Romagna 22

Coriano 18

Misano Adriatico 18

Montescudo - Monte Colombo 14

San Clemente 11

Novafeltria 11

Montefiore Conca 8

Gemmano 7

Montegridolfo 7

Sant'Agata Feltria 6

Sassofeltrio 4

Saludecio 4

Pennabilli 3

Poggio Torriana 3

San Leo 3

Mondaino 2

Montecopiolo 2

Maiolo 0

Casteldelci 0