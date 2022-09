Calcio C: mister Angelini tra derby, il Palazzo, Bellavista, l'esperienza di Livorno...

Sport

Rimini

| 16:31 - 07 Settembre 2022

Il tecnico Beppe Angelini.





Mister Beppe Angelini, ritorna il derby Rimini- Cesena. Si gioca al Romeo Neri. Chi vince?



“Dietro il derby si nascondono mille variabili e dunque può succedere di tutto. Sarò una bellissima partita, questo è certo. Il Cesena è più forte, ha una rosa più profonda, ma viene da un ko casalingo, c'è il problema portiere da affrontare e la forte pressione della gente; il Rimini è una buona squadra e gioca senza under e questo la dice lunga sul suo potenziale, ritrova Santini, ha entusiasmo e leggerezza. Non sarà facile per il Cesena affrontare il Rimini. In una partita secca può succedere di tutto. Vinca il migliore”.

Come si piazzeranno le due squadre?



“Il Cesena lotterà per salire in serie B direttamente, il Rimini andrà ai playoff: lo metto tra le prime sei”.

Perchè Beppe Angelini è ancora a spasso?



“A Livorno abbiamo finito la stagione il 20 giugno. Tardi. I giochi erano ormai fatti. E comunque ci sono tanti allenatori, giovani, bravi e rampanti. Ci sta”.

La sentenza del tribunale federale della Toscana per la vicenda Figline-Tau (riconosciuto l'illecito sportivo, annullata la promozione della squadra della provincia di Firenze in Serie D), ha per così dire riabilitato il club e labronico e il suo lavoro.



“Il Livorno è stato riammesso in D, il presidente Toccafondi ha detto che ha vinto il campionato ed in realtà è così e se dice che l'ha vinto lui l'ho vinto allora anche io, la squadra, i collaboratori. La sentenza ha rimesso a posto le cose. Contro il Tau, nel triangolare delle prime tre vincenti ciascuna nel proprio girone, avremmo avuto a disposizione due risultati su tre invece della sola vittoria. Abbiamo sbagliato il rigore, più di una occasione e su uno dei due contropiede abbiamo subito il gol della sconfitta. E siamo dovuti andare agli spareggi delle seconde in cui vincere era più difficile dopo tutto quello che era successo, c'erano pressioni fortissimi. Siamo stati eliminati ai rigori. Ma la verità è venuta a galla alla fine: il gironcino a tre è stato taroccato. Nonostante tutto è stata una bellissima esperienza che rifarei, dispiace per l'epilogo ma non era colpa nostra anche se io e prima di me il collega Buglio siamo passati come capri espiatori”.

Lei ha centrato tre promozioni dalla serie D alla C con Bellaria, Santarcangelo e Cesena, l'ultima. Perchè non l'ha riconfermata il club bianconero?



“In quattro campionati di serie D in cui ho preso la squadra a luglio ho centrato promozioni e un quinto posto a Forlì che equivale alla vittoria del campionato visto quello che attorno al club è accaduto in quella stagione. Mi sembra un paradosso che sia a spasso, ma non mi stupisco: fare bene ormai nel calcio non conta nulla”.

Ora è lì che gufa.

“Non gufo per prncipio, io. Vado a vedere sole le partite che mi interessano e non di squadre con la panchina che traballa”.



Dicevamo del Cesena. Al suo posto in C è arrivato Modesto.

“Me lo chiedo ancora perchè non sia stato riconfermato. Ho avuto la netta sensazione che il pensiero della società fosse che quel campionato non l'avessi vinto io... Vincere non è mai facile né scontato. Mi dispiace non avere avuto una chance e che tutto o quasi il mio gruppo sia stato smantellato. Se fossero stati fatti investimenti per salire in B, fosse arrivato un big della panchina, avrei capito. Invece, visto che era in programma un campionato di transizione con spazio ai giovani, credo che una chance l'avrei meritata e con me gran parte di quella rosa. Ad esempio Tonelli è ora in C a Rimini. Hanno scelto Modesto e si sono salvati. Mi sarei salvato anche io. Mah”.



Ora c'è il Condor Massimo Agostini come capo dell'area tecnica. Che dice?

“Ho giocato con lui, sono amico spero faccia bene, cioè vinca il campionato. Tifo per lui”.



Mister Angelini che ambizioni ha?

“Inseguo un progetto, la categoria conta il giusto, mi andrebbe bene anche lavorare in un settore giovanile”.



Che significa la abusata parola progetto?

“Lavorare con idee chiare, obiettivi con relativi step, tempi di esecuzione, unità di intenti. Ma quelli che lavorano così nel calcio sono pochi. Il tutto e subito non esiste. Le faccio l'esempio del Forlì: dopo il quinto posto sarebbe bastato lavorare sulla rosa, proseguire il lavoro, fare inserimenti mirati, programmare. Invece hanno ribaltato tutto spendendo tanto con i risultati che sapete”.



Che futuro vede per il Rimini?

“Io sono riminese e per fare calcio sono dovuto emigrare a Cesena. Il club deve investire nel settore giovanile e dare continuità nel tempo altrimenti tutto quello che un anno costruisci evapora in fretta, cioè creare le basi di un progetto sostenibile. Altrimenti si deve sperare in un mecenate che investa. L'unico che si è mosso in questa direzione è stato Vincenzo Bellavista il quale ha investito nel settore giovanile e risolto in parte il problema strutture con i campi di Longiano muovendo le acque per uno stadio funzionale al progetto. Da 40 anni a questa parte il nodo a Rimini è lo stesso: le strutture sportive. Se possibile la situazione è peggiorata, purtroppo: una volta c'era anche il campo dei Ferrovieri oppure quelli della Gaiofana per allenarsi e giocare; lo stadio Romeo Neri è più o meno rimasto lo stesso di quando ero ragazzino. La città e la politica devono fare sistema affinché siano create delle strutture altrimenti calcio ad un certo livello non lo fai. Ci vogliono le basi. A Cesena, pur non avendo le strutture di proprietà, il club bianconero ha avuto sempre il forte appoggio da parte di tutte le amministrazioni; a Rimini, dove evidentemente ci sono altre priorità, c'è sempre stato invece un solco più o meno profondo tra il Palazzo e la massima realtà sportiva calcistica cittadina”.



ste.fe.