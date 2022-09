Riccione, durante i controlli notturni droga e coltelli rinvenuti dalla Polizia Locale

Cronaca

Riccione

| 14:07 - 07 Settembre 2022

Foto di repertorio.

Continua l'attività da parte della Polizia Locale nelle ore notturne, finalizzata alla prevenzione e al controllo del territorio, con servizi che prevedono particolare attenzione a situazioni di disagio sociale e di degrado urbano.

Il controllo effettuato nella serata di martedì 6 settembre con l'impiego di tre equipaggi, tra cui l'unità cinofila, rientra tra le attività di "polizia di prossimità" ovvero controlli dove la polizia locale che si muove sul territorio, osserva le situazioni e dialoga con i cittadini per migliorare la sicurezza delle aree, anche residenziali, rendendoli quindi partecipi nel raggiungimento della sicurezza di tutta la comunità.

I controlli effettuati in particolare nella zona sud della città, dove alcuni cittadini avevano segnalato sospette attività illecite e fenomeni di incuria e degrado urbano, costituito da presenza quotidiana, al mattino, di bottiglie di vetro spesso rotte, presenti in luoghi frequentati in ore diurne anche da bambini, hanno permesso di identificare complessivamente 20 giovani, intenti a bivaccare nei pressi del centro di buon vicinato adiacente la piazza Fontanelle e in altre aree nei pressi dell'area sud della Città, adiacente alla via Torino.

Con l'ausilio della unità cinofila si accertava e contestava la detenzione di sostanza stupefacente per uso personale a 2 (due) dei ragazzi di nazionalità italiana, cui uno residente a Riccione e l'altro giunto in riviera per attività di lavoro stagionale presso un pubblico esercizio.

Nelle adiacenze dell'area venivano effettuati 3 (tre) rinvenimenti di involucri contenenti sostanza, evidentemente gettata alla vista degli agenti, per cui si procedeva al sequestro del materiale.

I controlli effettuati hanno permesso anche di accertare a carico di giovane cittadino italiano, di origine macedone, la detenzione di un coltello a lama estraibile della lunghezza di sette centimetri, detenuto all'interno del borsello che portava al collo, che veniva prontamente sequestrato, mentre il soggetto deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria.