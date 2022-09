Proroga servizio salvamento sulle spiagge, Legacoop contraria

Attualità

12:29 - 07 Settembre 2022

Legacoop Romagna non condivide la scelta dei comuni costieri della provincia di Rimini di allungare di una settimana il periodo di salvamento che, come noto, è finanziato dalle imprese familiari balneari del territorio (5 milioni di euro annui dalle cooperative dell’Emilia-Romagna).



"Non sussistono infatti condizioni oggettive tali da giustificare una variazione delle tempistiche, già decise e concertate dalla Regione, nè metereologiche nè legate a eventi particolari che possano evitare lo svuotamento delle spiagge già in atto - spiega la nota -

mentre le imprese turistiche, a partire dagli alberghi, hanno già cominciato a chiudere o ridurre significativamente l’attività, incentivati quest’anno anche dagli insostenibili rincari delle bollette".



Legacoop evidenzia anche la difficoltà a reperire personale sufficiente per il servizio di salvamento, "laddove diversi dipendenti per programmi personali di studio, familiari o lavoro non danno disponibilità a continuare il servizio".



Anche l’apertura delle scuole, notoriamente determinante per la stagione, non avviene in ritardo (12 settembre per Lombardia, Piemonte, Veneto, Trento e 15 in Emilia Romagna), mentre sono già stati ridotti i servizi pubblici della raccolta rifiuti e del materiale spiaggiato.



"Un suo allungamento è una scelta che rischia di porre la categoria e le sue cooperative in solitudine rispetto al resto del sistema turistico che sta progressivamente fermandosi.

Siamo da sempre sostenitori e attori di politiche che incentivino l’offerta turistica, ma queste possono avvenire solo con una coinvolgimento operativo di tutta la comunità e con progetti significativi" , chiosa la nota.