Cattolica, Reggini apre punto vendita: all'inaugurazione Enea Bastianini

Attualità

Cattolica

| 11:56 - 07 Settembre 2022

La sindaca Franca Foronchi in visita al punto vendita Reggini di Cattolica.



Sabato 10 settembre a partire dalle ore 17,30 il Gruppo Reggini, concessionaria ufficiale per San Marino, Rimini e provincia dei brand Volkswagen, Audi, Skoda e Volkswagen Veicoli commerciali, inaugura il nuovo centro usato certificato Volkswagen al numero 44 di via Carpignola, a Cattolica, con il brand Das WeltAuto, il programma usato della rete Volkswagen dedicato ai veicoli usati di qualsiasi marca certificati dalla qualità Volkswagen, e con Volkswagen Outlet.e Audi Prima scelta plus.



Alle ore 18.30il taglio del nastro alla presenza della sindaca Franca Foronchi, con ospite speciale Enea Bastianini che nel 2023, dopo solo due anni dal debutto in MotoGP, sarà pilota ufficiale Ducati. Già vice campione del mondo in Moto3 e campione del mondo in Moto2 nel 2020, di nuovo in sella a una Ducati affidata al Team che lo lanciò nel mondiale, il Team Gresini, con la quale ha già conquistato tre vittorie nella stagione in corso, Bastianini è già da tempo legato al gruppo Reggini che, recentemente, ha consegnato al pilota un Volkswagen Crafter Furgone, per trasportare moto e kart durante gli allenamenti nei vari kartodromi e circuiti nazionali.



Il campione delle due ruote, sul podio anche nell’ultimo Gran Premio di San Marino a Misano, sarà a disposizione degli ospiti per autografi e ‘scatti di istantanee’ a ricordo e, per tutti gli intervenuti, musica con dj set e aperitivo a buffet.

“Il legame del Gruppo Reggini con il territorio cattolichino ha radici consolidate da partnership significative, - dice Maria Reggini - come quella che lo lega, dal 2014, all’Amministrazione Comunale come mobility partner a supporto della mobilità di amministratori e personale dipendente per le necessità legate alle attività lavorative, con una flotta di vetture a basso impatto ambientale e basso consumo, a costo zero di acquisto o noleggio per l’ente.”



“Assecondando i trend del momento, nell’ampliare il nostro servizio sul territorio di competenza, per il nuovo punto vendita abbiamo scelto i brand Das WeltAuto e Volkswagen Outlet a cui corrispondono programmi di usato garantito in grado di assicurare controlli rigorosi; basti pensare che le vetture sono sottoposte a 110 scrupolosi ispezioni per assicurare una verifica accurata di ogni singolo componente. – Spiega Filippo Reggini – Oltre ai numerosi vantaggi offerti, come il Test Drive, la permuta dell’usato, l’assistenza stradale 24 ore su 24 e il check-up gratuito entro 4 settimane o 1.500 km dalla consegna.”



Una Golden Hour, quella di sabato 10 settembre, da non perdere, con ospiti d’eccezione e tutta l’affidabilità Volkswagen.