Riccione, questionario agli albergatori per valutare criticità e per il bilancio estivo

| 11:39 - 07 Settembre 2022

Federalberghi Riccione ha inviato oggi (mercoledì 7 settembre) i questionari di fine stagione a tutte le strutture ricettive della città. Il questionario, realizzato dall'Osservatorio Turistico Montanari, giunto alla 23esima edizione,q uest'anno registra la novità della collaborazione con il Centro di Studi Avanzati sul Turismo dell'Università di Bologna, un supporto scientifico e accademico che renderà ancora più interessanti e utili l'analisi e il report dell'indagine.

L’indagine ha l’obiettivo di valutare le performance della stagione estiva, le criticità, e individuare le migliori soluzioni alle principali problematiche che hanno riguardato il settore turistico: gestione del personale, aumento dei costi, cambiamento dell’offerta e della domanda, comunicazione, promozione,.

Fondamentali saranno i suggerimenti che gli operatori tramite le risposte al questionario daranno per il miglioramento della città di Riccione. Chi partecipa all’indagine è chiamato infatti ad esprimersi sulle problematiche principali e gli interventi strutturali più urgenti da affrontare in città, e a dare indicazioni su come utilizzare i proventi della tassa di soggiorno. Federalberghi Riccione si farà poi portavoce di tutti i suggerimenti ricevuti nei confronti dell’amministrazione comunale e regionale.



I risultati saranno presentati, assieme ai dati dell’ufficio statistica della Regione Emilia Romagna, all'assemblea generale di Federalberghi Riccione, per una valutazione complessiva della stagione estiva 2022.