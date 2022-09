Nuovo incontro in Finanza per i vertici di Confartigianato Imprese Rimini

Attualità

Il Presidente di Confartigianato Imprese Rimini Davide Cupioli e il Segretario Provinciale Gianluca Capriotti, accompagnati dal Coordinatore generale Sergio Loggia, hanno incontrato questa mattina (mercoledì 7 maggio) il Comandante del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza, Colonnello Fulvio Furia.



Durante l’incontro, cui ha partecipato anche il Tenente Colonnello Pietro Spanò, Comandante della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Rimini, è stata ribadita, da parte dei vertici di Confartigianato e dal Colonnello Furia, l’importanza della prevenzione e della diffusione della cultura della legalità, per le piccole e medie imprese, contrastando ogni forma di illiceità in grado di inquinare l’economia legale e di alterare le condizioni di concorrenza.



C’è stato un proficuo scambio sugli aggiornamenti delle attività di Confartigianato nonché sul ruolo del Reparto Operativo Aeronavale di Rimini, con particolare riferimento all’impegno sulla costa e negli spazi marittimi dell’Emilia-Romagna con le consolidate attività di polizia economico finanziaria, proprie della Guardia di Finanza in mare, nonché dei compiti di ordine e sicurezza pubblica alla luce del decreto legislativo n. 177/2016 e successivamente al decreto del Ministro dell’Interno del 15 agosto 2017, concernente la Direttiva sui comparti di specialità, con i quali è stato affidato al Corpo il comparto della “sicurezza del mare”.



“Abbiamo anche condiviso – spiegano Cupioli e Capriotti – l’impegno ad allargare gli incontri agli imprenditori per consolidare una strategia di prevenzione a riguardo delle tematiche importanti come quelle affrontate”.