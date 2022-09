Basket A2, Supercoppa: per RivieraBanca esordio a Cento

Sport

Rimini

| 11:34 - 07 Settembre 2022





E' tempo di tuffarsi nelle competizioni ufficiali per RivieraBanca Basket Rimini che sta lavorando sodo per arrivare pronta al suo esordio in Supercoppa LNP, che fornirà ulteriori indicazioni sullo stato di avanzamento lavori per quanto riguarda la preparazione dei biancorossi di Coach Mattia Ferrari.



RBR è stata inserita nel Girone Rosso insieme a Tramec Cento, OraSì Ravenna ed Unieuro Forlì. Il programma della prima giornata si svilupperà in questo modo:

Tramec Cento-RivieraBanca Basket Rimini, 10 settembre alle ore 17 al Milwaukee Dinelli Arena (Cento)

OraSì Ravenna-Unieuro Forlì, 10 settembre alle ore 20.30 al PalaCosta (Ravenna)



I biglietti per il settore ospiti della sfida contro Cento si possono acquistare sulla piattaforma TicketSms al seguente link, selezionando la voce "Gradinata ospiti" (contrassegnata nella mappa del palazzetto con il colore marrone in basso a sinistra).



Questi i prezzi:12,50€ intero, 10€ ridotto (under 18, over 75)