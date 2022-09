Coriano, pubblicato bando per l'assegnazione dei voucher per l'asilo nido

Attualità

Coriano

| 10:59 - 07 Settembre 2022





E’ stato pubblicato il bando per l'assegnazione dei voucher per asilo nido sulla home page del sito del comune del Comune di Coriano.



L'assessore alle politiche sociali Paolo Ottogalli evidenzia che in caso di raggiungimento del tetto di 31 adesioni il comune potrà sfruttare le risorse economiche derivanti dal fondo di solidarietà, aumentando i voucher, così come previsto da direttive europee. "E’ nostro desiderio e volontà quella di attuare tali direttive a favore di una sempre maggiore adesione dei bambini dai 3 ai 36 mesi all'attività di asilo nido, pertanto confidiamo in un positivo riscontro a tale iniziativa” , chiosa l'assessore.