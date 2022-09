San Marino, celebrato il ricordo delle vittime della battaglia di Monte Pulito

Attualità

Repubblica San Marino

10:25 - 07 Settembre 2022



Una commemorazione di altissimo profilo diplomatico quella celebrata domenica (4 settembre) a Monte Pulito di Faetano presso il Monumento ai Caduti. Una rappresentanza indiana ed una britannica si sono incontrate infatti per commemorare i propri Caduti della battaglia di Monte Pulito del 18 settembre 1944. A porgere un ufficiale benvenuto di Stato agli ospiti vi era il Segretario agli Interni Elena Tonnini ed il Capitano di Castello di Faetano Giorgio Moroni.



Attorno al monumento eretto alla memoria del soldato gurkha Sher Bahadur Thapa, - insignito postumo della Victoria Cross, la più alta onorificenza militare britannica – si sono incontrati il Col. Virender Salaria, Attaché militare dell’Ambasciata dell’India a Roma, e i veterani del 7th Duke of Edinburgh’s Own Gurkha Rifles capitanati dal Col. Mike Kefford. Nel salutare gli ospiti il Segretario Tonnini ha sottolineato il valore della pace scaturita dal sacrificio degli uomini coinvolti nel turbine della Seconda guerra mondiale ma ha anche ricordato l’assistenza prestata dai sammarinesi alle decine di migliaia di profughi nonché le perdite civili lamentate dalla stessa Repubblica di San Marino durante il passaggio del fronte.



Il Col. Virender Salaria in suggestivo uniforme con insegne dei Corpi Speciali dell’India, giunto per la prima volta a San Marino, ha ringraziato le Autorità del Titano per l’impegno profuso nel ricordare il sacrificio dei soldati indiani caduti nella lotta al nazifascismo. “Dobbiamo costantemente ricordare il passato per imboccare la giusta strada verso il futuro” ha sottolineato il Col. Salaria che era accompagnato dalla moglie Renu avvolta da un elegantissimo sari. Il capo della delegazione britannica, Col. Mike Kefford, ha porto a sorpresa il proprio saluto e ringraziamento in italiano. Entrambe le delegazioni si sono mostrate visibilmente compiaciute dalla presenza di una scolaresca di Faetano che avrà in futuro il nobile compito di perorare il ricordo dei Caduti.



Erano presenti alla cerimonia numerosi sammarinesi fra cui Paola Masi dell’Associazione Dante Alighieri nonché amici del circondario fra cui il Maresciallo Primo Artigliere Mario Cipullo di Verucchio, il Lions Club Ariminus Montefeltro con il presidente Gian Luca Zucchi, Gabriele Geminiani, ideatore del monumento, e diversi cittadini di Tavoleto, città liberata il 4 settembre 1944 proprio dal 7th Gurkha Rifles. Nella delegazione britannica erano presenti i vertici del Museo Gurkha di Winchester fra cui il Direttore Daren Bowyer in visita per la prima volta sul Titano.



Uno dei più toccanti momenti è stato l’incontro fra “i figli dei celebri padri”, senza nulla togliere agli illustri primi. Il Lt Col Richard Holworthy, figlio del Gen. Holworthy comandante della 4a Divisione Indiana, è stato calorosamente salutato dal Prof. Alberto Franci di Urbino, insegnante presso l’Università di San Marino. In un lungo intervento il Prof Franci ha ricordato di quando suo padre fu incaricato nell’agosto 1944 dal sindaco di Urbino, appena insediato in una città appena liberata, di preparare una xilografia da consegnare al Major-Gen Arthur Holworthy in cui questi venisse celebrato come “Liberatore d’Urbino, Montecalvo, Auditore, Tavoleto”. Franci ha provveduto ad una ristampa dell’opera che ha consegnato a Richard.



In un precedente intervento lo stesso Richard ha ricordato l’emozionante incontro con i Capitani Reggenti Nicola Renzi e Lorella Stefanelli avvenuto nel 2015 al Palazzo Pubblico ed il momento in cui ha apposto la propria firma nel Libro degli Ospiti Illustri di San Marino. A nome dell’esercito indiano il Col. Salaria ha ringraziato Daniele Cesaretti, coordinatore della cerimonia, “per l’incessante impegno nel tutelare il ricordo dei Caduti indiani anche in altre località italiane”. Cesaretti ha replicato che senza la fattiva partecipazione delle Autorità di Stato e di Faetano e del vasto numero di amici sensibili alla storia le proprie motivazioni sarebbero a rischio.



Entrambe le delegazioni hanno promesso di fare ritorno, anche in gruppi più numerosi, alle future cerimonie ed in particolare in prospettiva del 2024 quando scoccherà l’80° anniversario dell’offensiva della Linea Gotica. Gli ufficiali britannici del 7th Gurkha Rifles, reparto d’èlite molto vicino alla Famiglia Reale, hanno chiuso la giornata passeggiando nel centro storico di San Marino e restando affascinati dalle bellezze dei paesaggi circostanti. In sintesi, un ulteriore collegamento privilegiato fra San Marino e India/Regno Unito è stato “siglato” domenica a Faetano.