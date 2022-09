Mondaino, al Teatro Dimora la prova aperta dell'artista Claudio Larena

Eventi

Mondaino

| 10:12 - 07 Settembre 2022



Giovedì 8 settembre alle 21 al Teatro Dimora di Mondaino si terrà la prova aperta di Claudio Larena al termine del quarto e ultimo periodo di residenza artistica dedicato alla ricerca e alla composizione dello spettacolo "Lena". Il progetto è stato selezionato dalla chiamata pubblica "ERetici. Le strade dei teatri", percorso di accoglienza, sostegno e accompagnamento critico per giovani artisti under 28 del panorama nazionale, giunto alla terza edizione, ideato e promosso dal Centro di Residenza Emilia-Romagna (L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino | La Corte Ospitale di Rubiera).



«Vorrei avviare un processo di ricerca e di scrittura scenica che parte dal semplice dondolio altalenante, scoprire come queste suggestioni possono esistere dentro quella dimensione di trance e di smarrimento, due stati che ciclicamente andiamo sempre ricercando e che se non troviamo nell’altalena li cerchiamo in altro – spiega Claudio Larena –. L’altalena è un orgasmo e il suo abbandono, è l’abbandono, è un padre che la costruisce, è in un giardino privato, è in un parco pubblico dove due genitori la spingono annoiati, sentendosi deresponsabilizzati in quel momento dalla loro attività genitoriale senza rendersi conto che il figlio dondolante è nel pieno di un’esperienza mistica, è la fila per salirci che non vuole essere rispettata e quindi si litiga, ma litigare è divertente e imparare a litigare e a fare la fila per salire sull’altalena è importante, è un capriccio, lo stesso che porta a concepire figli che spingeremo sempre più forte e più lontano da noi, ma che periodicamente torneranno, chiedendoci di essere spinti ancora, chiedendo le nostre braccia ancora».



Questo appuntamento, chiude il percorso ERetici dell’artista che si è sviluppato in quattro periodi di residenza nei luoghi del Centro di Residenza, accompagnato in ognuno di questi dai tutor del progetto: Daniele Del Pozzo, Piersandra Di Matteo, Gerardo Guccini, Enrico Pitozzi e Mariella Celia.



Anche in questa ultima tappa saranno presenti i Custodi delle Residenze la comunità itinerante di giovani cittadini/spettatori under 30 della regione Emilia-Romagna selezionati nel medesimo bando del progetto per seguire un percorso di ascolto, analisi e accompagnamento degli sguardi degli spettatori.



Ingresso a contributo libero, prenotazione consigliata: teatrodimora@arboreto.org.

Tel.0541.624003 - cell. 331.9191041