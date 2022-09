Calcio D, Riccione-Giana Erminio si gioca allo stadio Nicoletti

Sport

Riccione

10:09 - 07 Settembre 2022

La prima sfida casalinga in Serie D dello United Riccione si giocherà all’Italo Nicoletti. La società del Presidente Pasquale Cassese ha provveduto ad effettuare un intervento di recupero del manto sintetico per permettere alla squadra biancazzurra di giocare nel proprio fortino.



In settimana, oltre all’intervento sul terreno di gioco, anche le operazioni di ripristino e messa in sicurezza della curva nord chiusa da anni (dove troveranno spazio i tifosi ospiti) e il rifacimento di segnaletica e vie d’accesso. Domenica riaprirà anche lo storico bar. L’Italo Nicoletti sta tornando ai fasti di un tempo.



La curva nord sarà aperta ai tifosi ospiti che potranno acquistare i loro tagliandi solamente online mentre per il pubblico locale può acquistare i biglietti al botteghino scegliendo fra tribuna laterale (12 euro, 7 ridotto) e tribuna centrale (15 euro, 10 ridotto).



In vista delle prossime partite, la società ha anche lanciato la campagna abbonamenti 2022/2023 per le gare casalinghe per due diversi settori: tribuna centrale (250 euro intero e 150 ridotto) e tribuna laterale (150 euro interno e 110 ridotto). A tutti gli abbonati verrà riservato un omaggio dello sponsor PowerX. Over 65 e under 16 potranno beneficiare della tariffa ridotta mentre per gli accompagnatori dei ragazzi del settore giovanile (che accederanno tutti gratuitamente alle partite) è prevista una riduzione del 50% sulla tariffa intera.

Per abbonarsi è sufficiente recarsi presso lo Stadio negli uffici della Segreteria.