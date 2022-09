Baseball, finale scudetto: Parma-San Marino 2-1

Sport

Repubblica San Marino

| 09:54 - 07 Settembre 2022

Il lanciatore Centeno.

Il Parmaclima fa sua gara4 con una valida all’ultimo assalto di Alberto Mineo e riporta la serie in parità. Grande equilibrio nel martedì sera del “Cavalli”, con le due squadre a scambiarsi un punto al quarto assalto e poi ad assistere alla comparsa della pioggia, che al quinto inning ha fatto la sua comparsa e al sesto ha costretto gli arbitri a sospendere il match due volte. Infine, il 7° inning, con San Marino che non sfrutta la valida iniziale di Batista e invece Parma che segna il 2-1. Vincente Diaz, perdente Centeno. Serie sul 2-2. Nella serata di mercoledì, sempre alle 20.30 al “Cavalli” di Parma, gara5 (lanciatori di formazione italiana). Diventa certa, a questo punto, gara6 di sabato a Serravalle.



LA CRONACA. I partenti, Quevedo e Montilla, lasciano a zero gli attacchi per tre riprese. San Marino va in base grazie a due errori: su Lino al 2° e su Ferrini al 3°. Parma tocca due valide (Gonzalez al 1° e Astorri al 2°) e guadagna una base ball (Battioni al 3°), ma si rimane 0-0.

Al 4° invece il punteggio si sblocca. Per Angulo c’è la base ball, Lino tocca una bella valida a destra che crea una situazione di uomini agli angoli e Ustariz batte una rimbalzante verso la seconda che fa entrare l’1-0. Il Parmaclima pareggia al cambio di campo con le valide di Mineo e Astorri, 1-1. Dopo l’eliminazione di Rodriguez è la volta del cambio sul monte, con Centeno per Quevedo (l’inning si chiude con Battioni eliminato al piatto).

Al 5° comincia a piovere in maniera persistente ma si può ancora giocare. Al 6° invece, dopo l’attacco sammarinese, l’interruzione è inevitabile. Dopo venti minuti, si riprende, ma solo per il tempo necessario per completare due out (Koutsoyanopulos e Astorri eliminati al piatto) e vedere Parma andare in base con Rodriguez (singolo) e Flisi (base ball). Dieci minuti e di nuovo stop. Alla ripresa, dopo altri venti minuti abbondanti, Centeno si trova ad affrontare il pinch hitter Sambucci, che finisce out al volo da Batista.

Il 7° scorre via senza interruzioni per pioggia. San Marino comincia bene l’inning con la valida di Batista, ma Leonora e Pieternella finiscono “K” ed Epifano è out in diamante. Parma parte con Desimoni F8, ma poi Talevi tocca una palla verso Epifano: l’interbase sammarinese blocca alla grande l’insidiosa rimbalzante, ma nel disperato tentativo di assistere verso la prima sbaglia il tiro e consente a Talevi di arrivare in seconda. Gonzalez è passato intenzionalmente in prima, mentre il battitore successivo è Mineo, che tocca la valida della vittoria ducale. Il Parmaclima s’impone 2-1, serie sul 2-2.



Il tabellino

PARMACLIMA – SAN MARINO 2-1

SAN MARINO: Ferrini 3b (0/3), Celli ec (0/3), Angulo 2b (0/2), Lino r (2/3), Ustariz 1b (0/3), Batista ed (1/3), Leonora es (0/3), Pieternella dh (0/3), Epifano ss (1/3).

PARMACLIMA: Desimoni es (0/3), Talevi 2b/ss (1/4), Gonzalez ed/2b (1/2), Mineo r (2/4), Koutsoyanopulos ec/ed (0/3), Astorri 1b (2/3), Rodriguez 3b (1/3), Flisi dh (0/1), Battioni (Sambucci 0/1, Poma ec) ss (0/1).

SAN MARINO: 000 100 0 = 1 bv 4 e 2

PARMACLIMA: 000 100 1 = 2 bv 7 e 2

LANCIATORI: Quevedo (i) rl 3.2, bvc 4, bb 1, so 3, pgl 1; Centeno (L) rl 2.2, bvc 3, bb 4, so 4, pgl 1; Montilla (i) rl 6, bvc 3, bb 1, so 9, pgl 1; Diaz (W) rl 1, bvc 1, bb 0, so 2, pgl 0.

NOTE: nessuna battuta extra-base.