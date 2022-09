Rotary Club Riccione Cattolica ospita la visita del Governatore Luciano Alfieri

Attualità

Misano Adriatico

| 20:23 - 07 Settembre 2022



Lunedì 5 settembre il Dott. Luciano Alfieri, Governatore del Distretto rotariano Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino, ha fatto visita alla sede di Misano dello storico Rotary Club Riccione-Cattolica. Dopo gli incontri di cerimonia con il direttivo, i responsabili di commissione e i nuovi soci del club, il Governatore ha “spillato” un nuovo socio, con grande soddisfazione del Presidente del Rotary Club Riccione-Cattolica, Dott. Filippo Ricci: il riccionese Paolo Conti, già portiere della nazionale italiana di calcio.



Il Governatore Alfieri durante l’incontro conviviale ha voluto precisare che “Non sono venuto per fare la solita visita, sono venuto per conoscere quello che il club vuole fare” e ha aggiunto: “ho visto un club che ha molte cose fatte e fatte bene, e che si è preparato per farne molte di più. Ringrazio Filippo che ha una visione simile alla mia”. Il Rotary, aggiunge, “dopo 117 anni ha eletto presidente una donna, Jennifer E. Jones, la quale ci ha dato un tema: Imagine Rotary, cioè di sognare in grande e di porci domande. Chi siamo, cosa vogliamo essere nel Rotary e cosa vogliamo che sia il Rotary per noi”. A queste domande, ha evidenziato,“dobbiamo anche dare delle risposte perché il Rotary aiuti chi sia meno fortunato di noi, mettendo in pratica i valori rotariani e sporcandoci le mani nei progetti di aiuto alle persone di tutto il mondo perché siamo Rotary International”.



Il Governatore ha poi sottolineato un altro importante messaggio per il Club Riccione-Cattolica: “Fatevi conoscere sul territorio e fatelo sapere bene al territorio cos’è il Rotary, perché fuori di qui ci sono tanti rotariani che non lo sanno di esserlo e sta a noi farglielo scoprire. Prendete delle responsabilità e trovate quel poco di tempo per dedicarlo agli altri”.



Infine è stato illustrato il percorso che il Governatore vuole tracciare durante il proprio mandato, in scadenza nel 2023: “Salute e ambiente sono due temi a cui ci tengo molto, mi piace vedere progetti in merito e ho saputo che con la fondazione del nuovo Rotaract, vi occuperete di questi temi con grande attenzione”. All’incontro del 5 settembre hanno partecipato un gruppo di giovani: Veronica De Paoli, Elisabetta Garrone, Giorgia Marchini, Angelica Maroncelli, Alex Serafini, da poco maggiorenni, nucleo del nuovo gruppo rotaractiano del Club Riccione-Cattolica, che hanno espresso il desiderio di impegnarsi concretamente per il proprio territorio e di voler coinvolgere i loro coetanei nell’impegno concreto e nei valori del club.



Il Governatore ha infine ricordato la grande sfida, voluta da lui personalmente: aiutare i bambini dello Zimbabwe. “il 9 ottobre prossimo con altri 9 Distretti faremo il Rotary nutre l’alfabetizzazione”. I soci con le loro famiglie imbusteranno alimenti, vitamine e sali minerali, presso il Centergross di Bologna, da spedire nelle scuole in Zimbabwe. “Manderemo 570 mila pasti per 2850 bambini che mangeranno e andranno a scuola per un anno “.



Un esempio concreto per attuare la mission del Rotary nel mondo a cui il Club Riccione-Cattolica ha voluto subito aderire e contribuire: “Grazie per il sostegno a questo progetto anche dal Vostro club”, ha concluso il Governatore, che prima di congedarsi ha ricordato: “Vi aspetto tutti all’ Autodromo di Imola sabato 17 settembre 2022 alle 15,00 per il seminario rotariano sull’ Effettivo e quello di Istruzione per i nuovi soci; a novembre voglio fare, qui in Romagna, il seminario tra Fondazione Rotary e Leaders”. In programma tante altre iniziative e attività dei singoli Club e in particolare del Club Riccione-Cattolica (Instagram rotaryclub_riccione_cattolica, Facebook RotaryClub Riccione_Cattolica_Official, oppure il sito www.rotaryriciconecattolica.com), iniziative volte a sostenere le comunità locali con azioni e progetti ancorate ai temi della salute e dell’ambiente, attività che culmineranno con il Meeting dell’amicizia a Firenze, nella sala dei cinquecento a Palazzo Vecchio, il 29 aprile 2023.