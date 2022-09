Karate, stage nazionale a Bellaria: ospite il maestro Hiroshi Shirai

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 09:19 - 07 Settembre 2022



Il primo fine settimana di Settembre i praticanti di karate della FIKTA (Federazione Italiana Karate Tradizionale e Discipline Affini ) e dell’ I.S.I. (Istituto Shotokan Italia) si sono ritrovati sulla costa romagnola, a Bellaria Igea Marina, per 3 giornate piene di incontri.

Si è iniziato venerdì 2 con il raduno nazionale per aggiornamento arbitri e presidenti di giuria, proseguito la mattina successiva con gli esami.



Sabato 3 e Domenica 4 ha avuto luogo l’ evento principale, lo stage Nazionale I.S.I che ha visto come docente il maestro Hiroshi Shirai 10° dan.



L’ evento ha visto la partecipazione di oltre 320 atleti provenienti da tutta Italia, isole comprese.



L'organizzazione è stata a cura del maestro Denis Pironi, cintura nera 7°dan dello Shotokan Karate Club Santarcangelo, che promuove in collaborazione con la federazione questi eventi da più di 20 anni.