Riccione, lavori scuole in ritardo: 'Ma nessun problema sulla collocazione studenti'

Cantieri fermi per diverse opere pubbliche a Riccione a causa dell'aumento dei costi e alla mancanza di maestranze e di materiali, a partire dal legno.

Come riporta l'agenzia DIRE, l'amministrazione comunale sta cercando di reperire le risorse necessarie per far ripartire i cantieri.



La lista delle "situazioni in sospeso" è lunga, commenta la sindaca Daniela Angelini, come riporta la DIRE, dalle scuole alle strade passando per opere pubbliche quali lo Spazio Tondelli e il Museo del territorio. La prima cittadina respinge dunque le accuse di "lasciare indietro i progetti ereditati", dato che si devono trovare ulteriori risorse e in alcuni casi, come per porto e quadrante Ceccarini, manca la progettazione definitiva. Si andrà comunque avanti nella riqualificazione, anche di piazzale Unità, in confronto con gli operatori, chiosa, per arrivare a una linea di indirizzo definitiva.



Nel dettaglio dei cantieri entra l'assessore ai Lavori pubblici, Simone Imola, partendo dal capitolo strade: dei circa 1,7 milioni di euro per la manutenzione straordinaria ne rimangono 100.000, per cui, annuncia, in futuro le risorse verranno aumentate, sebbene con una diminuzione della quota di maggiorazione in capo a Geat.



Inoltre si procederà per "due tronconi, statale e altre strade in base non più a scelte arbitrarie" ma ai criteri basati su livello di difficoltà e di traffico. I cantieri aperti, lamenta Imola, sono "quasi tutti in ritardo e vanno avanti con poche maestranze", il finanziamento di cinque milioni di euro per tre anni più uno è stato "in gran parte utilizzato". Per quelli più in ritardo si procederà ora con aumento dei lavoratori e subappalti.



L'obiettivo è completare le asfaltature e la piantumazione di oltre 300 alberi tra fine ottobre e novembre. Tempi non rispettati e difficoltà anche per le opere infrastrutturali come il Museo del territorio, per il quale il rischio è perdere il finanziamento europeo da 1,2 milioni di euro. "I lavori sono fermi - conferma Imola- sono stati completati l'accantieramento e la demolizione delle strutture esistenti e sono cominciati i lavori alle fondamenta". Così da una parte si chiede alla Regione una proroga sul finanziamento a giugno 2023 ed eventualmente anche alla fine del prossimo anno, e si valuta se proseguire con l'attuale impresa o un'altra. Risoluzione del contratto già decisa invece per la palestra di viale Ionio: anche in questo caso "il cantiere è pressochè fermo, ma la struttura è completata e manca solo la copertura" per la quale ci si affiderà a ditte del territorio. Ritardi pure per lo Spazio Tondelli, continua Imola, per problemi legati all'impresa e agli scavi da cui è emersa la necessità di riprogettare i pilastri: "La struttura è finita" e sono incorso i lavori per impianti e arredi che dovrebbero concludersi la prossima primavera. Non è comunque a rischio la stagione teatrale, precisa la vicesindaco Sandra Villa: "I problemi stimolano la creatività" per cui accanto a spazi quali Palas, Cinepalas e Palazzo del Turismo, "ce ne inventeremo qualcuno di nuovo". Per l'ex mattatoio, riprende a leggere la lista degli incompiuti l'assessore Imola, sugli 8,1 milioni di euro di intervento, cinque li finanzia il Pnrr ma gli altri, che sono in aumento fino a cinque milioni, sono tutti da trovare; mentre per la riqualificazione dell'ex colonia Reggiana, infine, manca tutto il finanziamento da 12 milioni di euro, con il tentativo, con "poche speranze" in realtà, di intercettare un bando della Cassa depositi e prestiti.



SCUOLA La giunta del comune di Riccione, a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico, fa anche i conti con i ritardi nei cantieri dei plessi cittadini. E la sindaca Daniela Angelini punta il dito contro chi l'ha preceduta: "C'è forte disagio per la mancata promessa sulla scuola via Panoramica, si dovevano dare meno disagi e più risposte alle famiglie", programmando appunto in base allo sviluppo demografico in calo da anni. La vicesindaca Sandra Villa, nonostante "alcune preoccupazioni per il 15 settembre" garantisce una partenza in tranquillità: "Si lavora alla logistica per la prima campanella tra trasporti e servizi e ci auguriamo che tutto fili lisci". Le sei classi della Panoramica si trasferiscono in viale Capri e ci sono tre classi in più in viale Alghero dove si concentrano le medie, con tutte le elementari a Fontanelle. "Gli spazi non mancano" sottolinea, con cinque aule libere che diverranno laboratori, e "tutti gli scolari riccionesi sono perfettamente collocati". Anche se si registra un calo nelle iscrizioni nelle prime classi e all'infanzia in particolare. Un elemento, conclude, che nella programmazione dell'edilizia scolastica va tenuto ben presente.