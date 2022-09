Riccione: alcuni cantieri di importanti opere sono fermi. Il comune: 'Ecco la situazione'

Attualità

Riccione

| 07:55 - 07 Settembre 2022



Presentata ieri mattina (martedì 6 settembre), in occasione di una conferenza stampa, la situazione delle opere pubbliche in cantiere a Riccione.

Alla conferenza erano presenti la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, la vice sindaca Sandra Villa, gli assessori competenti Simone Imola e Christian Andruccioli, il dirigente l' Ing. Michele Bonito e i tecnici: l'architetto Giovanni Morri e il geometra Augusto Frisoni.



Di seguito la nota stampa diramata dall'amministrazione comunale di Riccione.



Museo del Territorio: per l’esecuzione dell’opera la Comunità Europea, per tramite della Regione Emilia-Romagna ha riconosciuto al Comune di Riccione un finanziamento di 1.200.000,00 e per il completamento entro il 31.3.2023.

Inizio lavori: 25 gennaio 2022.

Stato attuale: I lavori sono stati aggiudicati quando si erano registrati notevoli aumenti dei costi. Ad oggi il cantiere è fermo: si sono completati l’"accantieramento" e le demolizioni delle strutture ed erano iniziati i lavori per la realizzazione e l'esecuzione delle fondazioni.

Al momento si sta lavorando per far ripartire il cantiere con la massima urgenza, parallelamente è stata contattata la Regione per avere una proroga sulla data di fine lavori, al fine di non perdere il finanziamento.



Palestra Via Ionio

Cantiere fermo a causa dell’abbandono del cantiere da parte dell’impresa.

Stato attuale: l’attuale amministrazione si è adoperata, con la collaborazione dell’architetto Morri per far chiudere in emergenza il tetto, per evitare il deterioramento delle strutture in legno all’interno.

Si sta riprenderemo in mano il cantiere con affidamenti tesi a privilegiare le ditte del luogo per far ripartire i lavori.



Scuola via Panoramica

Cantiere è attualmente fermo. Il primo problema si è presentato la dove dopo una serie di tentennamenti l’originario aggiudicatario ha comunicato la sua intenzione di non sottoscrivere il contratto costringendo il comune ad un successivo affidamento.

L’amministrazione sta lavorando per far ripartire il cantiere, partendo dalla risoluzione del contratto con l’impresa e procedere con affidamento del suo completamento una volta collaudata dal punto di vista strutturale la palestra e le fondazioni della scuola. Reperire nuovi fondi a copertura dell’aumento dei costi e approvare la relativa variante sono le priorità.



Scuola di viale Capri

Stato attuale: la scuola è stata quasi completata. La consegna doveva avvenire a luglio 2022, ma ci sono stati dei ritardi nelle forniture nei materiali di finitura.

L’amministrazione si è da subito adoperata per ultimarla per l'inizio della scuola. Dal piano esecutivo non erano previste la parte esterna compresa di fognature e il parcheggio di via Tre baci. Opere che sono state messe in cantiere immediatamente.



Scuola di via Catullo

Stato attuale: la scuola è in fase di ultimazione e sarà aperta per l’inizio dell’anno scolastico.

Attivare un confronto con il Ministero affinché non si perda il contributo di 1.200.000,00 è l’impegno dell’attuale amministrazione.



Spazio Tondelli

Stato attuale: Lavori iniziati a maggio 2021. Il cantiere sta andando a rilento. Oltre alle problematiche legate all’ impresa, durante gli scavi sono emerse gravi problematiche strutturali che hanno bloccato i lavori, ripresi solo dopo la riprogettazione che ha riguardato i pilastri.

L’amministrazione si è attivata assieme all’architetto Morri ed al progettista dell’intervento Arch. Anton Luca Nannini procedendo con ditte locali per l’esecuzione delle opere mancanti. Si stima la conclusione nella primavera 2023.



Ex Mattatoio

Stato attuale: con determina 1011 del 2020 i Servizi Sociali hanno approvato un progetto di riuso sociale dell’ex mattatoio ubicato nel quartiere San Lorenzo. Il progetto è stato candidato a finanziamento sui fondi PNRR ed è stato ammesso nell’ambito di interventi di rigenerazione urbana a finanziamento per un importo di 5.000.000,00 euro a fronte di un costo dell’intervento pari a 8.100,000,00 euro.

L’attuale amministrazione da subito si è attivata per reperire i 3.000.000.00 non finanziati.

Trovare le fonti di finanziamento e prendere i contatti con il Ministero per avere accortezza sui margini di manovra progettuali e sulla rivalutazione dei costi dei materiali, sono le priorità che si è data l’amministrazione.



Colonia Reggiana

Situazione attuale: la precedente amministrazione ha presentato un progetto preliminare dell’architetto Piervittorio Morri.

Il costo del progetto, per realizzarlo, ammontava a circa 12 milioni di euro. Non sono stati reperiti finanziamenti.

Si sta lavorando per inserirlo in un bando che prevede un finanziamento per 12 immobili su tutto il territorio nazionale.



Per quanto riguarda la manutenzione delle strade, quasi la totalità dei lavori sono in ritardo. Il motivo va ricercato nell’accordo siglato l’anno scorso. Si tratta di un accordo quadro il cui importo ammonta a 5 milioni per 3 anni + 1. Attualmente il finanziamento è stato già in gran parte utilizzato per i cantieri prima del giugno 2022, lavori portati avanti con poche maestranze.

L’attuale amministrazione si è attivata per richiedere alle aziende coinvolte di aumentare le maestranze per i cantieri più in ritardo e per Spontricciolo, dove i lavori dovevano concludersi il 14 di settembre, subappaltare parte dei lavori per avere tre squadre operative dalla metà di settembre.