Salvataggio, anche Riccione e Cattolica prolungano servizio. No di Bellaria Igea Marina

| 07:48 - 07 Settembre 2022

Foto di repertorio.



In quattro dei cinque comuni della Riviera di Rimini il servizio di salvamento è stato prorogato di una settimana: le spiagge saranno presidiate fino a domenica 18 settembre compresa.



Ieri (martedì 6 settembre) i rappresentanti sindacali dei marinai di salvataggio hanno incontrato gli amministratori comunali: Rimini, Riccione, Cattolica e Misano hanno dato il via libera alla proroga, Bellaria Igea Marina no: una scelta non politica (è l'unico comune tra quelli della riviera riminese amministrato dal centrodestra), quanto per una non ravvisata necessità, visto l'inevitabile calo di presenze. I sindacati chiedevano comunque una proroga fino al termine del mese, si è arrivati, in quattro comuni, a un accordo intermedio.



In una nota il comune di Rimini ha evidenziato che la decisione, frutto di un confronto anche tra le stesse amministrazioni comunali, ha l'obiettivo di "garantire il salvamento in maniera omogenea e diffusa, a garanzia della sicurezza dei tanti bagnanti, tra turisti e residenti, che anche in questo periodo frequentano gli stabilimenti della costa".