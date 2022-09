Calcio Promozione, Sant'Ermete: tesserato il centrocampista Tommaso Domini

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:16 - 06 Settembre 2022

Tommaso Domini.

Domenica prossima parte il campionato di Promozione Romagna Girone E. Quest’anno il S. Ermete vola basso. L’ambiente dopo il campionato della scorsa stagione preferisce mantenere i piedi per terra pur sapendo che tanti addetti ai lavori hanno inserito la formazione di Mancini in prima fila dietro (forse) alle sole Gambettola e Sampierana. In Coppa Italia è stato superato, intanto, il primo turno.

Il mercato chiama e se alla porta si presentano i cosiddetti affari a condizioni vantaggiose per entrambe le parti ecco che il gioco è fatto. Dall’idea alla concretezza: il S. Ermete realizza un vero e proprio colpo che porta il nome di Tommaso Domini, in uscita dal Diegaro. Centrocampista classe 1989, figlio di Sergio, ex calciatore professionista con trascorsi in Serie A tra Cesena e Brescia, dopo una prima parte di carriera spesa nei dilettanti tra Cesenatico, Riccione, Imolese, Argentana, Vallesavio, Ribelle e Vallesavio, nel biennio 2013-2015 Domini jr. ha giocato in C, nel Gubbio, per poi ripartire dal campionato sammarinese (Murata) e dalla Romagna. Negli ultimi anni ha vestito le maglie di Cervia, Castrocaro, Diegaro, Marignanese Del Duca (in due occasioni), Novafeltria e Diegaro.

Alla corte di Mancini, arriva un giocatore dalle indubbie qualità tecniche con il vizio del goal. Ad arricchire lo score individuale ci pensa la sua duttilità. Domini in effetti è in grado di ricoprire tutti i ruoli della mediana ma anche una posizione più avanzata, quella da trequartista dimostrando le proprie potenzialità. Ottima visione di gioco, corsa e determinazione non sono un caso. Nel proprio palmares vanta tre campionati di Eccellenza vinti.

Domini perché la scelta è ricaduta sul S.Ermete?

“Cercavo una soluzione (possibilmente) vicino a casa per riuscire a gestirmi col lavoro. Ho coltivato in quel momento l’opportunità ricevuta dal direttore che ha saputo convincermi in pochi minuti illustrandomi il progetto. A S. Ermete inoltre ritrovo Manuele Pasolini che è un mio grandissimo amico”.

Quale idea si è fatta del prossimo campionato di Promozione?

“Non conosco benissimo il campionato ma finalmente è ritornato nel numero di partecipanti, al livello pre Covid. Penso (per quel poco che conosco) che il Gambettola sia la favorita perché può contare su giocatori esperti e di categoria superiore. Dietro vedo molto equilibrio”.

Il fascino di questo torneo è anche quello di poter disputare dei derby uno tra l'altro con una sua ex squadra…

“ Purtroppo la mia esperienza a Novafeltria (foto) è durata pochissimo a causa di motivi personali. Penso che ogni partita sia importante indipendentemente che sia o no un derby. L’importante è partire col piede giusto già da domenica”.

Dal suo avvento quali sono state le sue considerazioni sulla squadra del S. Ermete? Cosa le ha detto Mancini?

“Ho trovato una squadra con grande etica del lavoro. Una formazione composta di parecchi giovani ma già pronti per potersi togliere delle soddisfazioni. Col mister stiamo imparando a conoscerci perché sono arrivato da poco, ma si nota subito che mette passione in quello che fa e penso che questo sia fondamentale per far crescere al meglio i giovani”.

Domini rappresenta un valore aggiunto. A trentatré anni la voglia di mettersi in gioco è ancora tanta nonostante la scelta di scendere di categoria per la gioia in questo caso dell’amico Pasolini.