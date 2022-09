Tentato furto a Marina Centro: il cane abbaia e il ladro fugge

Cronaca

Rimini

| 18:03 - 06 Settembre 2022

Harry il cane bassotto che ha messo in fuga il delinquente.

Il cane abbaia in casa e mette in fuga il ladro. È accaduto qualche giorno fa a Marina Centro di Rimini dove qualcuno ha tentato di mettere a segno un furto. Il ladro è entrato in azione intorno alle 6 di mattino. Con un oggetto contundente ha aperto la porta introducendosi nell'appartamento in cui vivono i padroni, una coppia, ma lì si è trovato a tu per tu con il cane di casa. Aveva già messo un piede dentro, poi però, forse, non ha avuto il coraggio di mettere a segno il colpo, dove il cagnolino, di razza bassotto, aveva iniziato ad abbaiare rumorosamente, quasi impazzito. Insomma una sorta di "antifurto" naturale, che ha permesso al proprietario di evitare la visita sgradita. Grazie ad Harry, bassotto poliziotto, che ha messo in fuga il delinquente.