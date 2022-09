Europei Master, Garden Nuoto rientra da Roma con tre medaglie

Sport

Rimini

| 15:04 - 06 Settembre 2022

Medaglie per Pierfranco Agrestini e Giuseppe Fantini.

Tre medaglie e diversi ottimi piazzamenti: è stato un grande successo la partecipazione dei Master Garden ai Campionati Europei disputati a Roma dal 29 al 4 settembre.

Se alla vigilia era già un orgoglio poter partecipare ad una manifestazione così importante con i più importanti nuotatori Master provenienti da tutta Europa, ora la soddisfazione per gli atleti della Polisportiva riminese è davvero tanta con tre podi conquistati dai suoi atleti più longevi, gli M80 Giuseppe Fantini e Pierfranco Agrestini.

Sono stati loro a mettersi al collo le 3 medaglie, Fantini uno splendido argento nei 100 rana e bronzo nei 50, Agrestini bronzo nei 400 misti.

Buonissime anche le prove di Davide Boga M50, ottimo 6° nei 100 e 200 dorso e Alessio Spelonchi M35 che sia in vasca che in acque libere è arrivato molto vicino al podio; sempre in acque libere buone gare per Gianluca Marucci (M45) e Cecilia Pieri (M30).