Rimini Calcio, verso il derby: mercoledì riunione in Prefettura per la vendita dei biglietti

Sport

Rimini

| 14:41 - 06 Settembre 2022

Il Rimini Calcio comunica che si è svolta martedì mattina in Questura la riunione del GOS, dove oltre a prendere in esame aspetti di carattere generale per l’organizzazione degli eventi sportivi allo stadio Romeo Neri, è stata focalizzata l’attenzione sulla partita in programma domenica prossima alle ore 14:30 tra Rimini FC e Cesena.

Mercoledì mattina alle ore 11:30 è prevista una riunione in Prefettura a seguito della quale, sentito anche il parere dell’Osservatorio delle Manifestazioni Sportive, saranno decise le modalità per l’acquisto dei biglietti della partita Rimini Fc – Cesena.